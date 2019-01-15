YEMEK

Türkiye'nin en popüler yemekleri açıklandı! Bakın ilk sırada ne var

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.01.2019 11:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin her bir noktası kendisine ait yemek kültürüyle gastronomi şehri olacak nitelikte. Son derece çeşitli ve bir o kadar lezzetli olan mutfağımız sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yerine dağıldı. TasteAtlas ise Türk yemeklerini kullanıcılarına karşı oylamaya sundu ve en favori yemeklerimizi sıraladı. Listede yüzlerce yemeğimiz var. Bakın bu liste arasından en popüler yemekler neler olmuş...

İşte en yüksek oyları alan Türk yemekleri!

Kaynak: tasteatlas.com

Türkiye'nin en popüler yemekleri açıklandı! Bakın ilk sırada ne var

TasteAtlas (lezzet atlası) kullanıcı oylarıyla Türk mutfağının favori yemeklerini belirledi. Mutfağımız o kadar çeşitli ki liste epey kabarık olmuş :) İşte ziyaretçilerin en yüksek oy verdiği bazı yemeklerimiz...

Listede yok yok!

Listede yok yok!
TasteAtlas sitesi Türkiye'nin favori lezzetlerini belirledi. Listede Türk mutfağına ait yüzlerce yemek bulunuyor. Takipçiler tarafından verilen oylarla belirlenen liste mutfağımızın ne kadar zengin olduğunu ortaya koydu

Hünkar beğendi

Hünkar beğendi
5 yıldız üzerinden 4.9 yıldız

Adana kebap

Adana kebap
5 yıldız üzerinden 4.7 yıldız

Katmer

Katmer
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız

Midye dolma

Midye dolma
5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız

Fırın sütlaç

Fırın sütlaç
5 yıldız üzerinden 4.8 yıldız

Baklava

Baklava
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız

Simit

Simit
5 yıldız üzerinden 4.3 yıldız

Tantuni

Tantuni
5 yıldız üzerinden 4.4 yıldız

Yaprak sarması

Yaprak sarması
5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız

Cağ kebabı

Cağ kebabı
5 yıldız üzerinden 4.9 yıldız

Boyoz

Boyoz
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız

Menemen

Menemen
5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız

Bal kaymak

Bal kaymak
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız

Şakşuka

Şakşuka
5 yıldız üzerinden 4.4 yıldız

Kuru fasulye

Kuru fasulye
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız
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Anahtar Kelimeler:
türk yemekleri yöresel yemekler

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