İşte en yüksek oyları alan Türk yemekleri! Kaynak: tasteatlas.com

Türkiye'nin en popüler yemekleri açıklandı! Bakın ilk sırada ne var

TasteAtlas (lezzet atlası) kullanıcı oylarıyla Türk mutfağının favori yemeklerini belirledi. Mutfağımız o kadar çeşitli ki liste epey kabarık olmuş :) İşte ziyaretçilerin en yüksek oy verdiği bazı yemeklerimiz...

Listede yok yok! TasteAtlas sitesi Türkiye'nin favori lezzetlerini belirledi. Listede Türk mutfağına ait yüzlerce yemek bulunuyor. Takipçiler tarafından verilen oylarla belirlenen liste mutfağımızın ne kadar zengin olduğunu ortaya koydu

Hünkar beğendi 5 yıldız üzerinden 4.9 yıldız

Adana kebap 5 yıldız üzerinden 4.7 yıldız

Katmer 5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız

Midye dolma 5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız

Fırın sütlaç 5 yıldız üzerinden 4.8 yıldız

Baklava 5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız

Simit 5 yıldız üzerinden 4.3 yıldız

Tantuni 5 yıldız üzerinden 4.4 yıldız

Yaprak sarması 5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız

Cağ kebabı 5 yıldız üzerinden 4.9 yıldız

Boyoz 5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız

Menemen 5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız

Bal kaymak 5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız

Şakşuka 5 yıldız üzerinden 4.4 yıldız