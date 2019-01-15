İşte en yüksek oyları alan Türk yemekleri!
Kaynak: tasteatlas.com
Türkiye'nin en popüler yemekleri açıklandı! Bakın ilk sırada ne var
TasteAtlas (lezzet atlası) kullanıcı oylarıyla Türk mutfağının favori yemeklerini belirledi. Mutfağımız o kadar çeşitli ki liste epey kabarık olmuş :) İşte ziyaretçilerin en yüksek oy verdiği bazı yemeklerimiz...
Listede yok yok!
TasteAtlas sitesi Türkiye'nin favori lezzetlerini belirledi. Listede Türk mutfağına ait yüzlerce yemek bulunuyor. Takipçiler tarafından verilen oylarla belirlenen liste mutfağımızın ne kadar zengin olduğunu ortaya koydu
Hünkar beğendi
5 yıldız üzerinden 4.9 yıldız
Adana kebap
5 yıldız üzerinden 4.7 yıldız
Katmer
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız
Midye dolma
5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız
Fırın sütlaç
5 yıldız üzerinden 4.8 yıldız
Baklava
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız
Simit
5 yıldız üzerinden 4.3 yıldız
Tantuni
5 yıldız üzerinden 4.4 yıldız
Yaprak sarması
5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız
Cağ kebabı
5 yıldız üzerinden 4.9 yıldız
Boyoz
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız
Menemen
5 yıldız üzerinden 4.5 yıldız
Bal kaymak
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız
Şakşuka
5 yıldız üzerinden 4.4 yıldız
Kuru fasulye
5 yıldız üzerinden 5.0 yıldız
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