Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri: Göle'nin 'Buz adamı'nı görenler şaşırıyor!

İçerik devam ediyor

Kış aylarında en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 derecelere kadar düştüğü Ardahan’ın Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu (78), karda çıplak ayakla yürüyüp, buz gibi suya girdi.

Kış aylarının en soğuk yerleşim merkezlerinden olan Göle ilçesinde yaşayan Zeki Ustaoğlu, ilginç alışkanlığıyla dikkat çekiyor. Her kış sezonunda 1 ya da 2 kez çıplak ayakla dolaştığı karda banyo yapan Ustaoğlu, göletlerin buz gibi sularına giriyor.

Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri: Göle nin Buz adamı nı görenler şaşırıyor! 1

"BUNU YAPMAZSAM HASTA OLURUM"

Kısa kollu tişörtlerle gezerek Göle’nin Sibirya’yı aratmayan soğuğuna meydan okuyan Ustaoğlu, “Kışın atlet giymem, terlikle dolaşırım. Yılda 1-2 kez kar banyosu yaparım ya da soğuk suya girerim.

Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri: Göle nin Buz adamı nı görenler şaşırıyor! 2

Bunu yapmazsam hasta olurum. En az yarım saat bu etkinliği yapıyorum. Bu yaşa kadar doktora gitmiş değilim. Herkese tavsiye etmem. Çünkü herkesin vücudu buna dayanıklı olmayabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin en soğuk yerlerinden biri: Göle nin Buz adamı nı görenler şaşırıyor! 3Kaynak: DHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karaman'ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30'da doğup, 15:30'da batıyorKaraman'ın köyü kutupları aratmıyor! Güneş 12:30'da doğup, 15:30'da batıyor
Yer: Karaman! Bu köy 2 ay güneş görmüyor! Yer: Karaman! Bu köy 2 ay güneş görmüyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.