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Türkiye'nin en stresli şehirleri belli oldu!

Türkiye'de şehir yaşamının beraberinde getirdiği yoğunluk, trafik ve artan yaşam maliyetleri günlük hayatın en önemli stres kaynakları arasında yer alıyor. Yapılan bir araştırmada çeşitli kriterler dikkate alınarak Türkiye'nin en stresli şehirleri sıralandı. Listenin zirvesinde bakın hangi şehirler yer aldı.

Türkiye'nin en stresli şehirleri belli oldu!
Gökçen Kökden

Türkiye'nin en stresli şehirleri sıralandı. Araştırmada şehirlerdeki yaşam koşulları, nüfus yoğunluğu, trafik, ulaşım süreleri, çevresel faktörler ve ekonomik göstergeler değerlendirildi. Ortaya çıkan sonuçlar, özellikle büyükşehirlerde yaşayanların günlük hayatlarında daha fazla stres faktörüyle karşı karşıya kalabildiğini gösterdi.

TÜRKİYE'NİN EN STRESLİ ŞEHRİ İSTANBUL

Araştırmaya göre Türkiye'nin en stresli şehri İstanbul oldu.

Milyonlarca kişinin yaşadığı kentte yoğun nüfusun yanı sıra trafik ve yüksek yaşam maliyetleri stres seviyesini artıran temel unsurlar arasında gösterildi. Günlük yaşamın hızlı temposunun da kent sakinleri üzerindeki psikolojik yükü artırabildiğine dikkat çekildi.

Özellikle işe gidip gelirken geçirilen uzun süreler, yoğun trafik ve artan kira maliyetleri büyükşehirlerde günlük yaşamı zorlaştıran faktörler arasında öne çıktı.

ANKARA İKİNCİ, İZMİR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Türkiye nin en stresli şehirleri belli oldu! 1

Listenin ikinci sırasında başkent Ankara, üçüncü sırasında ise İzmir yer aldı. Araştırmada öne çıkan şehirlerin sıralaması şöyle oldu:

İstanbul
Ankara
İzmir
Bursa
Antalya
Adana
Gaziantep

Büyükşehirlerin listenin üst sıralarında yoğunlaşması dikkat çekerken, hızlı kentleşme ve artan nüfusun stres düzeyleri üzerindeki etkisine vurgu yapıldı.

TRAFİK, KİRA VE İŞ TEMPOSU STRESİ ARTIRABİLİYOR

Türkiye nin en stresli şehirleri belli oldu! 2

Şehir hayatında stresin tek bir nedeni bulunmuyor. Araştırmada değerlendirilen göstergeler arasında ulaşım süreleri, nüfus yoğunluğu, ekonomik koşullar ve çevresel faktörler bulunuyor.

Özellikle yoğun trafik nedeniyle işe gidiş-geliş sürelerinin uzaması ve yükselen kira fiyatları şehir sakinlerinin karşılaştığı önemli stres kaynakları arasında gösteriliyor. Bunun yanı sıra yoğun çalışma temposuyla sosyal hayat arasında dengenin kurulamaması da kişilerin üzerindeki psikolojik yükü artırabilen faktörlerden biri.

BÜYÜKŞEHİRDE YAŞAMANIN BEDELİ STRES Mİ?

Büyük kentler iş, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam açısından birçok olanak sunmasına rağmen araştırmanın sonuçları bu imkanlarla birlikte stres faktörlerinin de artabildiğine işaret ediyor.

Uzman değerlendirmelerine göre şehir planlamasında yaşam kalitesini yükseltecek adımların atılması, ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve kent sakinlerinin günlük hayatını kolaylaştıracak düzenlemeler bu tablonun değişmesine katkıda bulunabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye araştırma
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