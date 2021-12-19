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  4. Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

19.12.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdil Naz Kaluç, 2015'te yayınlanan Bu Tarz Benim yarışmasında birinci olarak Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti. Bu tarz benim yarışmasından sonra da çeşitli projelerle ekran önünde yer alan İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı.

Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

Sibel Arna, Cemil İpekçi, Umut Eker ve Chloe Loughnan Ortaç ve Bülent Ersoy gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu Bu Tarz Benim yarışmasında Can Sabun ile birinci olarak adını duyuran İdil Naz Kaluç, şimdilerde göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı sallıyor. Kahverengiden oluşan kombiniyle tarzını gösteren Kaluç, aynı zamanda dekoltesiyle de dikkat çekti.

İDİL NAZ KALUÇ'UN DEKOLTELİ POZLARI INSTAGRAM'I SALLADI!

Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan İdil Naz Kaluç'un 309 bin takipçisi bulunuyor. Kaluç'un dekolteli pozları binlerce beğeni aldı.

Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

2015'te Türkiye'nin en tarz kadını seçilen İdil Naz Kaluç, moda programının ardından yine aynı sene Asuman Krause'nin sunuculuğunu üstlendiği Big Brother Türkiye yarışması ile ününe ün katmıştı. Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan İdil Naz Kaluç şimdi de Instagram pozlarıyla gündeme geldi.

Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

27 Temmuz 1995 Bulgaristan Sofya doğumlu 26 yaşındaki İdil Naz Kaluç Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda eğitim aldı.

Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

AYGÜN AYDIN İLE TARTIŞMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Bu Tarz Benim programında, şimdilerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aygün Aydın ile beraber yarışan İdil Naz Kaluç'un, Aydın ile sık sık tartışması dikkat çekmişti. Kaluç, tarzını eleştiren ve aynı kıyafetleri giydiğini ifade eden Aygün Aydın'a, oluşturduğu kombindeki parçaları ilk defa giydiğini söylemiş ve ikili bunun üzerine epey tartışmıştı.

Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

Türkiye'nin en tarz kadını seçilmişti! İdil Naz Kaluç'un göğüs dekolteli pozları Instagram'ı salladı!

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