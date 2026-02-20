Ormanda kaç kaplan görüyorsunuz? 100 Kişiden 99’u yanlış cevap veriyor

TikTok içerik üreticisi Hectic Nick’in paylaştığı kare sonrası takipçileri ikiye bölündü. Nick, "Bu görseldeki tüm kaplanları bulmak neredeyse imkânsız. Kaç tane saydığınızı yorumlara yazın ve arkadaşlarınıza gönderin!” açıklamasıyla optik illüzyon paylaşımını yaptı.

İlk bakışta çoğu kişi yalnızca dört belirgin kaplanı fark edebiliyor. Ancak görselin içine gizlenmiş silüetler, dalların arasında, kayaların gölgelerinde ve yaprak dokularında saklı. Dikkat arttıkça yeni yüzler ortaya çıkıyor.

YALNIZCA YÜZDE 1'İ TÜM KAPLANLARI GÖREBİLİYOR

Görselde tam 16 kaplan bulunuyor. Sosyal medya kullanıcıları ise bu sayı üzerinde adeta yarışa girmiş durumda. Kimileri 8’de kalırken, kimileri 15’e kadar sayabildiğini söylüyor. Hatta bazı kullanıcılar 16’dan fazla kaplan gördüğünü iddia ediyor. Yorumlar bölümü “Ben sadece 10 tane buldum!” ve "Dakikalardır bakıyorum hala eksik var!” gibi mesajlarla dolu.

Bu tür optik illüzyonlar sadece eğlence değil aynı zamanda dikkat, algı ve görsel analiz yeteneği hakkında ipuçları da veriyor.

BEYNİNİZ HANGİ TARAFA DAHA YAKIN?

Uzmanlara göre bu tarz görsel testler, beynimizin bilgiyi işleme biçimiyle ilgili fikir verebiliyor. Görseli hızlıca tarayıp büyük resmi görenler genellikle daha sezgisel ve yaratıcı bir eğilime sahip olabiliyor.

Detaylara odaklanıp küçük ipuçlarını yakalayanlar ise analitik ve dikkat odaklı düşünme biçimiyle öne çıkabiliyor. Elbette bu testler bilimsel bir kişilik analizi yerine geçmiyor. Peki siz kaç kaplan görebildiniz?