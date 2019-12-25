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  3. Türkiye'nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye'nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar 113 yaşında hayatını kaybetti

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Nüfus kayıtlarına doğum tarihi 1907 olarak geçen ve Türkiye’nin en yaşlı insanı olarak gösterilen Muğlalı 113 yaşındaki Ayşe Uçar yaşamını yitirdi. Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü.

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Uçar, 3 padişah, 13 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gördü. 92 ve 89 yaşlarında iki kızı, 76 yaşında da gelini bulunan Ayşe Uçar, kızları ile yaşamını sürdürüyordu.

ÖLÜM HABERİNİ KAYMAKAM AÇIKLADI

Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Türkiye’nin en yaşlı insanı Ayşe Uçar’ı sık sık ziyaret ederek sağlık sorunları ile yakından ilgileniyordu. Ayşe ninenin hayatını kaybettiğini açıklayan Kaymakam Yıldız, “Ayşe Uçar ninemize Allah rahmet eylesin. Sağlığı ile ilgili sık sık bilgi alıyordum. Bu sabah saat 05.00 sıralarında vefat ettiğini öğrendim. Muğla önemli bir yaşayan hafızasını kaybetti” dedi.

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Kaynak: İHA

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Muğla ayşe uçar caner yıldız türkiye'nin en yaşlı insanı

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
kötü insanlar geç ölür toprak kabul etmez onları
Allah rahmet eylesin
allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Allah nurlar için yatırsın.
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