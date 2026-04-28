Türkiye’nin en yeşil illeri belli oldu! Ne Rize ne Trabzon: Liste şaşırttı

Son yıllarda yapılan ağaçlandırma ve tescil çalışmalarıyla orman alanlarında artış sürerken, 2023’e kıyasla yaklaşık 118 bin hektarlık büyüme kaydedildi. Böylece toplam orman varlığı 23 milyon 363 bin hektara ulaştı. Uzmanlara göre bu artışta sadece yeni dikimler değil, kayıt altına alınan alanlar da etkili oldu. 2025 yılı verilerine göre de Türkiye'nin en yeşil şehirleri belli oldu.

Veriler yalnızca miktarı değil, kaliteyi de ortaya koyuyor. Türkiye’de “verimli” olarak sınıflandırılan ormanların oranı yüzde 60’a yaklaşmış durumda. 1970’li yıllarda yüzde 40 seviyelerinde olan bu oran, bakım ve rehabilitasyon çalışmaları sayesinde önemli ölçüde yükseldi.

Toplam ağaç serveti de dikkat çekici bir artış gösterdi. Son 50 yılda iki katına çıkan ağaç hacmi, 2025 itibarıyla 1,79 milyar metreküpe ulaştı. Bu durum, ormanların kendini yenileme kapasitesinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

ALAN OLARAK LİDER ANTALYA, ORAN OLARAK KARABÜK!

İl bazlı değerlendirmede en geniş orman alanına sahip şehir Antalya oldu. 1 milyon hektarın üzerindeki orman varlığıyla zirvede yer alan Antalya, Türkiye’de bu eşiği aşan tek il konumunda.

Ancak yüzölçümüne oranla bakıldığında tablo değişiyor. Bu alanda Karabük, yüzde 70’in üzerindeki oranıyla Türkiye’nin en yeşil ili olarak öne çıkıyor. Karabük’ü Muğla, Kastamonu, Bolu ve Sinop gibi şehirler takip ediyor;

Karabük Muğla Kastamonu Bolu Sinop Bartın Yalova Antalya Artvin Bilecik Kütahya Zonguldak Mersin Düzce

KİŞİ BAŞINA EN FAZLA ORMAN TUNCELİ'DE

Nüfus yoğunluğunun düşük olduğu iller, kişi başına düşen orman alanında avantaj sağlıyor. Bu kategoride zirvede yer alan Tunceli’de kişi başına düşen orman alanı 31 bin metrekareyi aşıyor. Artvin ve Kastamonu da bu alanda öne çıkan diğer iller arasında. Buna karşılık İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde kişi başına düşen orman miktarı, ülke ortalamasının oldukça altında kalıyor.

Türkiye’de orman varlığının önemli bölümü Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğunlaşıyor. Bu üç bölge, toplam orman alanının yaklaşık yüzde 60’ını oluşturuyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da ise iklim ve geçmişteki kullanım nedeniyle orman oranı daha düşük seviyede bulunuyor.

YEŞİL HARİTA DEĞİŞİYOR

Uzmanlara göre Türkiye’nin orman varlığı artmaya devam etse de, bölgesel dağılım ve şehir bazlı yoğunluk büyük farklılıklar gösteriyor. Bu nedenle hem mevcut ormanların korunması hem de düşük yoğunluklu bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmesi kritik önem taşıyor.