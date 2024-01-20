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    4. Türkiye'nin heyecanla beklediği anlar! Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiği anlarda güneş doğdu

    Türkiye'nin heyecanla beklediği anlar! Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiği anlarda güneş doğdu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 14:19 | Son Güncelleme:
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    Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi. Space X'in Twitter hesabından paylaştığı kenetlenme görüntülerinde güneşin doğuş anı sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu çerçevesinde uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu taşıyan Dragon kapsülü yanından takip ediliyor. İlk Türk astronot Gezeravcı'nın yanı sırada ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunan Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiği anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

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    Dragon uzay aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiği esnasında güneşin doğması sosyal medyada ilgi çekti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o anları yakından takip ederken yorum yapmayı da ihmal etmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Gerçekten mükemmel bir olay" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğdu güneşim" yorumunu yaptı.

    Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi Dragon uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

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    Anahtar Kelimeler:
    dragon alper gezeravcı
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