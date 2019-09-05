Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi 'Songar', TSK envanterine giriyor

İlk kez bu yıl Uluslararası Savunma Fuarı'nda (IDEF) sergilenen ve otoritelerden tam not alan ASİSGUARD'ın geliştirdiği 'Songar'ın sahaya çıkmasına az kaldı. Otomatik makineli tüfekten sonra bombaatar da entegre edilen 'Songar'ın, mesafe ve balistik ölçüm, nişangah, anons sistemi gibi yetenekleri de geliştirilerek TSK envanterine girmesi planlanıyor.

'HEDEFLERİ BAŞARILI VURDU'

ASİSGUARD Genel Müdürü Ayhan Sunar, IDEF sonrasında yoğun çalışma yürüttüklerini, 'Songar'a yeni yetenek ve donanım kazandırmaya devam ettiklerini belirtti. 'Songar'a, otomatik makineli tüfekten sonra bombaatar da entegre ettiklerini kaydeden Sunar, "'Songar', Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi tarafından tespit edilen hedeflere başarılı atışlar gerçekleştirdi, sistemimize hala yeni yetenekler kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor. Lazer mesafe ölçer, balistik hesaplama ve nişangah gibi yetenek ve donanımlarla vuruş hassasiyeti ve etkinliği artırılacak 'Songar'a, olası tehditlerin uyarılmasına yönelik olarak da anons sistemi eklenecek" dedi.