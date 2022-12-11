Türkiye'nin ilk süper kahraman evreninde Miss Turkey güzeli! Baht Oyunu'nun Tuğçesi'ydi! Bakın kim çıktı?

Baht Oyunu dizisinde büyük hayran kitlesine ulaşan 2017 Mıss Turkey güzeli Aslı Sümen'in yeni sezonda hangi yapımda yer alacağı merak ediliyordu. 28 yaşındaki Aslı Sümen'in Türkiye'nin ilk süper kahraman dizisi Altay'da yer alacağı öğrenildi. Güzel oyuncunun sevenleri Altay dizisi konusunu ve Ası Sümen'in bu dizide hangi karakteri canlandıracağını merak ediyor. TRT Dijital platformunda yayınlanacak olan dizinin 4 sezon ve 26 bölümden oluşacağı ve 2023 yılında yayınlanacağı öğrenildi.

ASLI SÜMEN KİMDİR?

2017 Miss Turkey güzeli olan Aslı Sümer oyuncu, manken ve dansçıdır. 1994 yılında Mersinde doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Aslı Sümen, kısa bir video filmden sonra ilk kez 2021de bir dizide rol alarak, Baht Oyunu dizisinde Tuğçe, aynı yıl Erkek Severse dizisinde Ezgi karakterini canlandırdı. 2022 yılında Gülümse Kaderine, Süper Kahramanlar – Altay dizilerinin kadrosuna dahil oldu. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

T World Entertainment'ın yapımcılarından Raif İnan projeyle ilgili ne söyledi?

T World Entertainment'ın yapımcılarından Raif İnan Altay ile ilgili; “Antik Doğu kültürü ve bilgeliği sinema endüstrisinde yeterince temsil edilmiyor. Dünyanın en önde gelen medeniyetlerinden birinin bu sektörde daha fazla yer alması ve anlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bu, T World Evreni’ni tasarlarken bizim için ilham kaynağı oldu dedi.

ALTAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin ilk süper kahraman evreni olan dizi, Doğu medeniyeti ve bilimin altın çağından ilham alıyor. T-World’de 35 kahraman farklı kültür ve coğrafyaların günümüzde geçen hikayelerini izleyicilerle buluşturacak. T World’un süper kahramanları çevre sorunları, salgın hastalıklar ve savaş gibi küresel felaketlerin yanında evrendeki bir dizi kötü adamla savaşırken merhamet ve vicdandan uzaklaşmadan en son teknoloji, bilim ve kadim bilgiyi kullanarak daha iyi bir gelecek inşa etmek için mücadele edecek.

ALTAY DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Abdullah Cersel

Alper Saldıran

Aslı Sümen

Batuhan Bayar

Begüm Birgören

Beste Kökdemir

Cem Özer

Cemil Büyükdöğerli

Çetin Sarıkartal

Elif Doğan

Fırat Doğruloğlu

Hakan Ummak

Hasan Yalnızoğlu

Muhammet Uzuner

Süreyya Güzel

Toprak Sergen

Türker Fırat

