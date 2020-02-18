Türkiye’nin kaybettiği dava Manchester City’ye örnek olacak

Dünyaca ünlü İngiliz spor hukukçusu John Mehrzad, konu ile ilgili BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Ömer Kerim Ali Rıza’nın kazandığı dava kesinlikle Manchester City avukatlarının kesinlikle aklında olacak. Bu argümanı kesinlikle CAS davasında kullanacaklarını düşünüyorum. AİHM, disiplin kurulunun, karar verme sürecini yürüten panelde yer alan kişileri de atadığı bir yapıda adil bir yargılanmanın mümkün olmayabileceğine hükmetti. Bu kararı verenler UEFA’nın emrinde çalışan kişiler. Bu tek başına tarafsızlık olmadığını ispatlamaz fakat bu argümanlar itiraz sürecinde kullanılacaktır. City, kabul ettiği kurallara itiraz etmek için bir yolunun bulunmadığını söyleyecektir. Bu argümanı daha önce bazı önemli spor davalarında da görmüştük” dedi.

John Mehrzad, Manchester City’nin davayı uzatabildiği kadar uzatma yoluna gideceği ve UEFA’nın daha düşük bir cezayı anlaşmak için teklif etmesini bekleyeceğini de sözlerine ekledi. John Mehrzad “Türkiye’deki dosya 10 yıl sürdü ve 10 yıllık süreç boyunca, nihai karar verilene kadar cezanın dondurulmasını sağlarsanız bu zaten kararla dalga geçmek olur. Bu yüzden karşı tarafın bir anlaşmayı kabul edeceğini umarsınız” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE KARŞI AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI

Arsenal altyapısında yetişen Ömer Kerim Ali Rıza, 2008 yılında Trabzonspor’dan maaşı ödenmediği gerekçesiyle ayrılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, futbolcunun sözleşmesini haksız yere feshettiğine karar vererek, Ömer Kerim Ali Rıza’nın 61 bin Euro tazminat ödemesine hükmetmişti. Bunun üzerine Ömer Kerim Ali Rıza, önce CAS’a, ardından da İsviçre Federal Mahkemesi’ne başvurmuştu. İki mahkemeden de istediği sonucu alamayan Ömer Kerim Ali Rıza, TFF’nin kararını AİHM’e taşımıştı.

AİHM, 2020 yılının Ocak ayında davayı sonuçlandırdı. Artık futbolu bırakmış olan Ömer Kerim Ali Rıza’nın haklı olduğuna kanaat getiren AİHM, Tahkim Kurulu’nun TFF yöneticileri tarafından atandığını ve Ömer Kerim Ali Rıza’nın kurul kararının tarafsız ve bağımsız bir şekilde verilmediğine yönelik çekincelerinin haklı olduğuna, bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine hükmetti.

