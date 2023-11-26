Türkiye'nin konuştuğu Çarşambaspor-Perşembespor maçında gol düellosu! Beraberlik golü 90+5'te geldi

Haftanın iki gününün adını taşıyan Samsun'un Çarşamba ilçesi ile Ordu'nun Perşembe ilçesinin futbol takımları, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup mücadelesinde karşı karşıya geldi.

GOL DÜELLOSU

Mücadele iki ekibin isimleri nedeniyle birçok futbolsever tarafından yakından takip edilirken mücadelede adeta gol düellosu şeklinde geçerken, mücadele karşılıklı atılan goller sonucu 3-3 eşitlikle tamamlandı.

Perşembespor'un gollerini 8. dakikada Batuhan Akıncı, 12. dakikada Yasin Öztop ve 37. dakikada Tansu Yazıcı kaydetti. Çarşambaspor'un golleri ise 28 ve 46. dakikalarda Abdulkadir Kaplan, 90+5. dakikada Hayri Kıcıkoğlu'ndan geldi.

EL CASICO...

Öte yandan birçok sosyal medya kullanıcısı tarihinde ilk kez karşılaşan iki takımın mücadelesini El Clasico'ya benzetti.





