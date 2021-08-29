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Türkiye'nin madalya sayısı 30'a yükseldi

29.08.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 7'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 30 yaptı.

Türkiye'nin madalya sayısı 30'a yükseldi

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi. Tokyo 2020'nin beşinci gününde okçuluk makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Daha önce masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve halterde Besra Duman, bronz madalya almıştı.

Japonya'da bir gümüş, 6 bronz madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la elde etti.

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Türkiye
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