Türkiye'nin Maldivleri: Salda Gölü

Günün son ışıklarında Salda Gölü'nün bembeyaz kumsalı ve serin turkuaz suyunda yürüyenler, güneşin göle veda ederken suda ve kumsalda bıraktığı göz alıcı parıltılarını izlemenin keyfini yaşıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya gibi şehirlerden gelinlik ve damatlıklarıyla düğün albümü için fotoğraf çektirmeye gelen çiftler de gün batımında Salda Gölü'nde oluşan görsel şölende en özel günlerini ölümsüzleştiriyor.

Fotoğraf tutkunları da gölün beyaz adalar, tabiat parkı ve Kayadibi bölgelerinde en güzel anları kaydetmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nün son yıllarda turizm destinasyonları içinde öne çıktığını söyledi.

Gölde yeşili, maviyi ve beyazı bir arada görmenin mümkün olduğunu belirten Kamil, gölün doğal güzellikleriyle ilgi gördüğünü anlattı.

'GÜN BATIMI EŞSİZ BİR MANZARA SUNUYOR'

Gölün gün batımında yeni evli çiftler ve doğa tutkunlarınca uğrak noktası haline geldiğini vurgulayan Rıza Kamil, şöyle devam etti: