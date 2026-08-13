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Türkiye’nin 'saklı cenneti' ortaya çıktı! Sosyal medyada görüp yola çıkıyorlar

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, Munzur Dağları'nın eteklerinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda yer alan Sohmarik Yaylası, son dönemde sosyal medyada paylaşılan etkileyici görüntüleriyle doğaseverlerin yeni gözdesi haline geldi.

Türkiye’nin 'saklı cenneti' ortaya çıktı! Sosyal medyada görüp yola çıkıyorlar
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde Munzur Dağları eteklerinde yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda bulunan Sohmarik Yaylası, doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin saklı cenneti ortaya çıktı! Sosyal medyada görüp yola çıkıyorlar 1

'SAKLI CENNET'

Girlevik Şelalesi, Otlukbeli Krater Gölü, Dumanlı Tabiat Parkı ve Kemaliye gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Erzincan'da, Sohmarik Yaylası da son dönemde ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Rengarenk çiçeklerle kaplanan yaylada, yüksek kesimlerde erimeyen karlar, dereler ve doğal yaşam görsel şölen sunuyor.

Göçerlerin koyun sürülerini otlattığı yayla, ulaşımın zorlu olması nedeniyle "saklı cennet" olarak nitelendiriliyor. Sosyal medyada yaylaya ait görüntüleri gören yerli ve yabancı doğaseverler bölgeye gelerek doğa yürüyüşü ve kamp yapıyor.

Türkiye’nin saklı cenneti ortaya çıktı! Sosyal medyada görüp yola çıkıyorlar 2

ÇEKİMLER İÇİN YENİ GÖZDE YER

Fotoğrafçılar ile belgesel çekimi yapan görüntü yönetmenlerinin de ilgisini çeken Sohmarik Yaylası, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatıyla dikkati çekiyor.

Türkiye’nin saklı cenneti ortaya çıktı! Sosyal medyada görüp yola çıkıyorlar 3

Yaylada koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçilerinin yanı sıra boz ayı, vaşak, kurt, tilki ve çeşitli keklik türleri de yaşamını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Munzur Dağları
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