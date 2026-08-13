Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dağın eteklerinden akan serin suları kesip havuz yaptılar

Hakkari’de etkili olan sıcak hava nedeniyle kent merkezinde bunalan vatandaşlar, serinlemek için Otluca köyünü tercih ediyor.

Dağın eteklerinden akan serin suları kesip havuz yaptılar

Kent merkezine yakın Otluca köyüne giden aileler, burada bulunan açık havuzda serinleme fırsatı buluyor. Yetişkinler ve çocuklar, dağlardan akan serin sularda yüzerek sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Dağın eteklerinden akan serin suları kesip havuz yaptılar 1

SICAKTAN BUNALAN BU KÖYE KOŞUYOR

Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği havuzda aileler de serin suyun keyfini çıkarıyor. Kent merkezinde sıcaklardan bunaldıklarını belirten vatandaşlar, Otluca’daki açık havuzun kendileri için önemli bir alternatif olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, sıcak havalarda doğayla iç içe serinlemek için Otluca’yı tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sosyal medyada görüp yola çıkıyorlarSosyal medyada görüp yola çıkıyorlar
Göbeklitepe’nin kuzeyinde ilk kazıGöbeklitepe’nin kuzeyinde ilk kazı

Anahtar Kelimeler:
Hakkari havuz köy su dağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Giresun'dan acı haber! Kız kardeşlerin cansız bedenleri bulundu, anne aranıyor

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Aralarında İstanbul da var! O sahillerde denize girmek yasaklandı

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Beyaz bikinisiyle fiziğini sergiledi! Soyunma odasında olay pozlar

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

Ulaşımı zor ama sosyal medyada gören akın ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.