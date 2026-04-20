Türkiye'nin saklı hazinesi! 33 yıl önce kaderine terk edilmiş

Gümüşhane'nin saklı hazinesi 'Eski Mardin' görenleri hayran bıraktı. Tarihi Roma yolları, peri bacaları ve gürül gürül akan şelaleleriyle dikkat çeken bu yer 33 yıl önce kaderine terk edilmiş.

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları, Gençlik ve Spor Kulübü (GÜDAK), şehrin bilinmeyen doğal güzelliklerini ve unutulmaya yüz tutmuş tarihi patikalarını gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Her hafta düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşlerinin bu haftaki adresi, taş mimarisiyle Mardin'in eski yerleşim yerlerini andıran Tekke beldesi Ötedere mevkii oldu.

Etkinlik, il merkezine bağlı Akçakale Mahallesi Parti mevkiinden sisli bir havada başladı. Sporcular, zaman zaman etkili olan yağmur ve karlı zemine rağmen disiplinli bir şekilde ilerledi. Parkurun ilk önemli durağı olan Sevedek Yaylası'nda verilen kısa molanın ardından ekip, dereleri aşıp, çeşmelerden su içtikten sonra Almalı mevkiinde yemek molası verdi.

'ESKİ MARDİN' OLARAK ADLANDIRILIYOR

Yürüyüşün en dikkat çekici kısmını Roma döneminden kaldığı rivayet edilen tarihi ticaret yolları oluşturdu. Bu kadim patikaları takip eden sporcular, Tekke beldesi Ötedere mevkiinde yer alan bölgenin saklı hazinelerinden Çolçol Şelalesi ile peribacalarına ulaştı. Bölgenin eşsiz manzarasında yorgunluk atan kafile, ardından 'Eski Mardin' olarak adlandırılan tarihi taş evlerin arasından geçerek belde merkezine ulaştı.

'DOĞA VE TARİH ŞÖLENİ'

Etkinliğe katılan sporculardan İrem Yasan, "Antalya'dan gelerek Gümüşhane'nin Özkürtün beldesine yerleştim. GÜDAK sayesinde Gümüşhane'nin saklı kalmış güzelliklerini tanıma fırsatı buluyorum. Bugün Tekke'de adeta bir doğa ve tarih şölenine tanıklık ettik. Karın üzerinden geçtik, yağmura yakalandık ama o eşsiz patikalarda yürümek tüm yorgunluğumuza değdi. Benim için Gümüşhane'yi keşfetmek eşsiz bir deneyim haline geldi" dedi.

33 YIL ÖNCE KADERİNE TERK EDİLMİŞ

Etkinliğe katılan ve Tekke beldesinden olan Burak Işık da, "Yürüdüğümüz rota aslında Tekke'nin eski yerleşim merkezi. Burası, mimari yapısı ve kullanılan taş işçiliği nedeniyle 'Eski Mardin' olarak anılıyor. 1993 yılında meydana gelen heyelan sonrası afet alanı ilan edilince maalesef kaderine terk edilmiş. Oysa Roma dönemi haritalarında bile bu bölgenin stratejik bir ticaret yolu olduğu görülüyor. Bu harika dokunun konaklama ve gastronomi turizmine kazandırılması, Gümüşhane'ye büyük bir katma değer sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'ŞEHRİN GÜRÜLTÜSÜNDEN UZAKLAŞTIK'

Bir diğer sporcu Ceylan Vargün ise, "Yaklaşık 10 kilometrelik, bol oksijenli ve kuş sesleri eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ara ara yağmur yağsa da doğanın uyanışına tanık olmak ruhumuzu dinlendirdi. Parkurun sonuna doğru karşılaştığımız peri bacaları ve şelale manzarası tam bir ödül gibiydi. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tarihin içinde çayımızı içmek harika bir duyguydu" diye konuştu.

GÜDAK yönetimi ve sporcular, yürüyüşün tamamlanmasının ardından il merkezine dönüş yolunda kendilerine ulaşım desteği sağlayan Tekke Belediye Başkanı Kemalettin Demirkıran'a nezaketi ve spora olan desteği için teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane
