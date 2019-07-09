Mynet Trend

Türkiye'nin sondaj çalışması Rum basınını korkuttu

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 09.07.2019 14:45 | Son Güncelleme

Türkiye'ye ait Yavuz sondaj gemisi Karpaz açıklarına ulaşması Rumlar tarafından tedirginlikle karşılandı. Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Yavuz'un da bölgeye ulaşmasının gerilim yarattığı ülkede, Rum basını da 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' başlıklarıyla haberler yayınladı.

Türkiye'nin sondaj çalışması Rum basınını korkuttu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, Rum medyasında geniş yer buldu. 2 aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol’un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’u da bölgeye göndermesi, Rumları endişeye itti.

Rum basını, 'Türkiye, Yavuz’un Karpaz’a gelmesiyle Kıbrıs’ı çevreledi' manşetini attı. Gazeteler, 'volta atma', 'kuşatma' ve 'Ada etrafında Türk üçgeni' yorumlarına yer verdi. Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, 9 insansız hava aracı, savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı ifade edildi.

Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu

Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğuna dikkat çekti.

Çalışmalarla ilgili Rum Başkanlık Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise, ”Türkiye tarafından egemenlik haklarımızın tekrarlanan ihlaller tırmandırılıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve Avrupa Birliği’ni dikkate almadan bölgede yeni emrivakiler yaratıyor" ifadeleri kullanıldı.

Rum Yönetimi de Türkiye’yi, Kıbrıs sorununda BM kararları temelinde diyaloga çağırdı. (DHA)


Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızBu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınız
Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!
Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karpaz sondaj gemisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

Adriana Lima Türk iş adamıyla el ele !

Ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum

Ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum

Dünyanın en zenginine ait yat Datça'da

Dünyanın en zenginine ait yat Datça'da

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Gürcistan’da tansiyon dinmiyor

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Taraflar birbirini suçluyor! Savaş çanları çalıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!

Kameraların önüne geçti ve 'öldü' dedi!

İlişkiye girerken balkon düşüp öldü!

Cinsel ilişkiye giren çift balkondan yere düştü!

'2030'dan geldim' demişti! Zaman Yolcusu Noah'ın söyledikleri bir bir gerçekleşiyor, işte son iddiaları

Zaman yolcusunun söyledikleri bir bir gerçekleşiyor!

Genç memurun skandal fotoğrafları ülkeyi ayağa kaldırdı

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

Trump'tan ABD'deki gizli üste UFO olduğu iddialarına açıklama

Trump'tan 'UFO' açıklaması: Her şey mümkün...

Rusya'da ilginç akım: Yalın ayak metro yolculuğu

Herkes metroya yalın ayak binmeye başladı! Sebebi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.