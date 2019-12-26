Türkiye'nin yerli otomobilinin içinden ilk görüntü!

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.
Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.
Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.
Tam şarj #YeniliğeYolculuk#DoğuştanElektrikli#SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/n6iMZUSpOg— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Yapılan paylaşımda "Sizi dinledik, 14.53'te geldik. Saat 19.23'te yine buluşalım" ifadesi dikkat çekti.
Sizi dinledik, 14.53’te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) December 26, 2019
Saat 19.23’te yine buluşalım.#YeniliğeYolculuk#TOGGhttps://t.co/JKIdgmkU8Y pic.twitter.com/AJbovE8Mmg
Okuyucu Yorumları 0 yorum