Türkiye'nin yerli otomobilinin içinden ilk görüntü!

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİLİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Yapılan paylaşımda "Sizi dinledik, 14.53'te geldik. Saat 19.23'te yine buluşalım" ifadesi dikkat çekti.



