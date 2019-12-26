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  4. Türkiye'nin yerli otomobilinin içinden ilk görüntü!

Türkiye'nin yerli otomobilinin içinden ilk görüntü!

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | Son Güncelleme

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin yeni bir fotoğraf paylaştı. Bu sefer yerli otomobilin elektrik sistemi gösterildi. Ayrıca, ikinci yapılan paylaşımda ilk kez yerli otomobilin içi görülmüş oldu. Yapılan paylaşımda "Sizi dinledik, 14.53'te geldik. Saat 19.23'te yine buluşalım" ifadesi dikkat çekti.

Yerli otomobilin lansmanına sayılı saatler kala son görseli Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu Twitter'dan açıkladı.

Farları, A sütunu, aynası, tavan çıtası, tamponu, difüzörünün ardından bugün de elektrik sisteminin görüntüsü yayınlandı.

SON TEKNOLOJİ OLACAK

Yerli otomobilin elektrikli ve otonom sürüşe elverişli olması bekleniyor. 2022 yılında ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİLİN İÇİNDEN İLK GÖRÜNTÜ

Yapılan paylaşımda "Sizi dinledik, 14.53'te geldik. Saat 19.23'te yine buluşalım" ifadesi dikkat çekti.


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Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu TOGG yerli otomobil

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