Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nden 1. Umursuyorum Kısa Animasyon Film Yarışması

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü işbirliği ile omurilik felcine, nedenlerine, önlemlere, yaşam koşullarına dikkat çekmek, bu alanda farkındalık yaratmak, bilgilendirmek, acıma hissi yaratmadan görünür kılmak, güçlenme gibi birlik duygusu ve umut aşılayan stigmayı kıran yaklaşımlar oluşturmak üzere 1 dakikalık çizgi film ve animasyon filmlerin katılabileceği 1. Umursuyorum Kısa Animasyon Film Yarışması’nı düzenliyor.

Yarışma için örnek konular:

Omurilik felçlileri ile ilgili bilgiler, nedenleri, önlemler

Toplumsal dışlanma ve yalnızlık

Günlük hayat engelleri (caddeler, sokaklar, iç mekanlar vb.)

İşgaller (Otopark, tuvalet, asansör, toplu taşıma araçları vb.)

Eğitim, hayata kazandırma

Yarışmanın jüri üyeleri arasında animasyon dünyasına sesle hayat veren usta sanatçı Harun Can, Kral Şakir ile çocukların gönlüne taht kurmuş Varol Yaşaroğlu, usta animasyon yönetmeni Ayşe Ünal ve oyuncu Metin Akdülger de bulunuyor.

Ödüller:

Birincilik Ödülü : IPAD Pro

İkincilik Ödülü : IPAD

Üçüncülük Ödülü: IPAD Mini

Yarışmaya katılım için son gün 20 Kasım 2019.



