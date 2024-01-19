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Türkiye onu konuşmuştu... "Dilber" yine sahnede! Çok Güzel Hareketler 2'den çok konuşulacak 'İnci Taneleri' skeci

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.01.2024 16:59 | Son Güncelleme:
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Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve başrolde oynadığı "İnci Taneleri" dizisinin ikinci tanıtımı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Dizide pavyonda çalışan Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün dansı olay olmuştu. İnci Taneleri‘nin gündemden düşmeyen sahnesi Çok Güzel Hareketler 2’de skeç oldu. Skeç henüz televizyonda yayınlanmazken, söz konusu anlar izlemeye giden bir seyirci tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye onu konuşmuştu... "Dilber" yine sahnede! Çok Güzel Hareketler 2'den çok konuşulacak 'İnci Taneleri' skeci

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri'nin ikinci fragmanı büyük yankı uyandırmıştı.

Fragmana, pavyonda çalışan Dilber'i oynayan Hazar Ergüçlü'nün dansı damga vurmuştu. Yeni tanıtımın açılış sahnesinde, "Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…" ifadesine yer verilmişti.

25 Ocak günü ekran hayatına başlayacak İnci Taneleri izleyiciyi sabırsızlandırırken, yine BKM ve Yılmaz Erdoğan'ın öncülüğündeki Çok Güzel Hareketler 2 programı dizideki Dilber karakterini sahneye taşıdı.

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Çok Güzel Hareketler 2’de yapılan skeç henüz televizyonda yayınlanmazken, söz konusu anlar izlemeye giden bir seyirci tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşıldı.

DİLBER EVİN BARKIN YOK MU

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