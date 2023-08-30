TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL MAÇI SONUCU: Türkiye Polonya çeyrek final maçı kaç kaç bitti? Filenin Sultanları yarı finalde!

Türkiye Polonya voleybol maçı canlı ve şifresiz olarak ekrana geldi. Filenin Sultanları CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya geldi. Son olarak Belçika'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, Polonya karşısında sahadan üstünlükle ayrılarak yarı finale çıkmayı başardı. İşte Türkiye Polonya voleybol maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE POLONYA ÇEYREK FİNAL MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finalde Polonya ile karşılaştı. Maç 30 Ağustos'ta oynandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Setlerde 3-0 gibi ezici bir üstünlük koyan voleybol takımımız adını yarı finale yazdırdı.

AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Palais 12’de oynanacak karşılaşma TRT Spor’dan canlı yayınlanıyor.

YARI FİNAL MAÇI CUMA GÜNÜ

Filenin Sultanları yarı finalde 1 Eylül Cuma günü saat 16.00'da İtalya ile karşı karşıya gelecek.



