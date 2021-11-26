SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı nerede oynanacak?

Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı nerede oynanacak?

26.11.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. Milliler Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Türkiye Portekiz maçının detaylarını merak ediyor. Peki Türkiye Portekiz maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte karşılaşmayla ilgili merak edilenler...

Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı nerede oynanacak?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuraları FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezde çekildi. Kura sonuçlarına göre A Milli Takım'ın karşı karşıya geleceği takım Portekiz oldu. Peki Türkiye Portekiz maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin 2022 yılı FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu. Milliler play-off turu yarı finalinde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı yarı final mücadelesi 24 Mart 2022'de oynanacak. Türkiye'nin, Portekiz'i eleyerek finale yükselmesi durumunda İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

A YOLU: İskoçya-Ukrayna, Galler-Avusturya
B YOLU: Rusya-Polonya, İsveç-Çekya
C YOLU: İtalya-Kuzey Makedonya, Portekiz-Türkiye

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye, Portekiz ile gerçekleşecek karşılaşmada Portekiz'e konuk olacak.

Play-offlarda yarı final maçları 24 Mart 2022, final maçları ise 29 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Avrupa Elemeleri'nden gelen en iyi 6 ikinci kurada seri başı oldu ve bu takımlar yarı final karşılaşmalarını kendi sahalarında oynamış olacak.

Ayrıca final maçlarının ev sahipleri de yarı final eşleşmelerinin belirlenmesinden sonra başka bir kura ile tespit edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlü oyuncu evlendiÜnlü oyuncu evlendi
PARTNERDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökerttiDoğum günü pozlarını paylaştı, takipçileri beğeni butonunu çökertti
Fatih Terim kaç maç ceza yedi?Fatih Terim kaç maç ceza yedi?
Anahtar Kelimeler:
Portekiz Türkiye Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

DNA sonucu ortaya çıktı! Müslüme Yağal'ın dedesi babası çıktı

Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Doların 1.24 olması Türkiye'yi ithalat cenneti haline getirdi

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Fatih Terim'e büyük ceza

Fatih Terim'e büyük ceza

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

F.Bahçe 90. dakikada yıkıldı

Maç sonu olay sözler! ''Sana ne demiştim cüce''

Maç sonu olay sözler! ''Sana ne demiştim cüce''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Beklenen buluşma gerçekleşti! Flaş sözler

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe tebriği Galatasaray'da istifa getirecek

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Fenerbahçe hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.