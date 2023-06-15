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TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15.06.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı olarak ekrana gelecek. Slovakya ve İsrail'de yapılacak olan FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Eurobasket 2023'te Potanın Perileri çıkacakları tüm karşılaşmaları Slovakya'da bulunan Stozice Arena'da oynayacak. Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE! FIBA Avrupa Şampiyonası 2023 Türkiye Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Sırbistan basketbol maçı için nefesler tutuldu. Potanın Perileri Eurobasket D grubunda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Eurobasket 2023 heyecanını yakından takip etmek isteyenler Türkiye Sırbistan basketbol maçı canlı izleme ekranını arama motorlarında sorguluyor. İşte Türkiye Sırbistan basketbol maçının tarihi, saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan basketbol maçı saaat 16.00'da başlayacak.

Slovenya'nın Ljubljana kentindeki Stozice Arena'da oynanacak maçın baş hakemi Letonyalı Andris Aunkrogers olacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye Sırbistan kadın basketbol maçı canlı ve şifresiz olarak TRT Spor'da ekrana gelecek.

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