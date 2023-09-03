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TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI! Türkiye Sırbistan voleybol final maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bizim kızlar şampiyon!

03.09.2023 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sırbistan voleybol final maçını kim kazandı sporseverler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan ile final karşılaşması yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'nın Brüksel kentinde mücadele etti. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Peki, Türkiye Sırbistan voleybol final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Sırbistan voleybol final maçı ile ilgili merak edilen diğer detaylar..

Türkiye Sırbistan voleybol final maçı Filenin Sultanları'nın şampiyonluğuyla sona erdi. TRT1 ekranlarında yayınlanan Türkiye Sırbistan voleybol final maçında nefesler tutuldu. Milletler Ligi'nde oynadığımız son 6 maçı kazanan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda da 8'de 8 yaptı ve finale yükselmeyi başardı. İşte Türkiye Sırbistan final maçı ile ilgili detaylar...

TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı bugün (3 Eylül 2023 Pazar) saat 21.00'de başladı.

Karşılaşma Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynandı.

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TÜRKİYE SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Sırbistan voleybol maçı, TRT1'den canlı ve şifresiz olarak ekrana geldi.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!

Türkiye Sırbistan voleybol final maçı 2- 2 beraberlikle son sete gitti. 5 set oynanan maçta geriden gelen Türk Milli Takımı, Sırbistan'ı 3 - 2 mağlup ederek CEV 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu.

FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ KEZ FİNALDE!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı. Tarihinde 2003 ve 2019 yıllarında final oynayan milli takım, bu iki maçtan da mağlup ayrılarak gümüş madalya elde etmişti.

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Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında 1 numara olarak katıldığı organizasyonda altın madalyayı kazanmaya sadece bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor.

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