Türkiye 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarında Galatasaray, evinde Benfica'ya 2-1 yenilerek haftayı puansız kapatırken, Fenerbahçe'nin Zenit'i tek golle geçmesiyle Türkiye'nin puanı 34,4'e yükseldi. Avrupa kupalarına 5 takımla katılan Türkiye'de Beşiktaş ve Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi gruplarında, Başakşehir ise aynı organizasyonun 3. ön eleme turunda havlu atmıştı.

HOLLANDA'NIN TÜRKİYE'Yİ YAKALAMA ŞANSI KALMADI

Ülke puanı klasmanında Türkiye'nin en yakın rakibi 30,633 puanla Hollanda. Avrupa macerasına Türkiye gibi 5 takımla katılan Hollanda'da Ajax dışındaki 4 takım, önceki turlarda elendi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile eşleşen Ajax ise ilk maçta rakibine kendi evinde 2-1 mağlup oldu ve Hollanda'nın puanı değişmedi. Bu çerçevede Ajax, bundan sonra oynayacağı tüm maçları kazanarak Devler Ligi şampiyonu olsa dahi Hollanda'nın Türkiye’yi yakalama şansı kalmadı.

AVUSTURYA'NIN ŞANSI YOK DENECEK KADAR AZALDI

Avrupa’ya 5 takımla katılan ve an itibarıyla Avusturya Wien ve Salzburg'la yoluna devam eden Avusturya, haftaya 30,45 puanla 12. sırada girdi. Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçlarında Avusturya Wien kendi evinde Inter'e tek golle mağlup oldu ve tur şansını fazlasıyla zora soktu.Bir diğer Avusturya temsilcisi Salzburg da Club Brugge deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndü. Bu çerçevede Wien, Inter'i deplasmanda yenemediği takdirde, Salzburg kalan tüm maçlarını (8 maç) galibiyetle tamamlayıp Avrupa şampiyonluğunu elde etse bile Avusturya'nın Türkiye'yi geçme şansı kalmayacak.