Türkiye'ye Formula 1 müjdesi: En az 5 yıl!

Dünyanın en büyük motorsporu organizasyonu Formula 1, pandemi nedeniyle 2020 yılında yarış yapacak pist bulmakta zorlandı. 15 Ağustos'ta ise İntercity İstanbul Park'ın 9 yıl aradan sonra F1 takvimine eklendiği açıklandı.

İlk etapta bu durumun bir seferliğe mahsus olduğu açıklansa da FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Türkiye'de yapılan organizasyondan bir hayli memnun kaldı. Şimdi ise Formula 1'in geleceği konusunda merak edilen soru, "Uzun vadeli kontrat yapılacak mı?" oldu.

EN AZ 5 YIL

Edinilen bilgiye göre F1 Yönetimi, yılbaşından önce hükümet ve pist yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Eğer istenen şartlar sağlanırsa uzun vadeli kontrat çok kısa bir süre içerisinde imzalanacak. Bu arada yapılacak uzun vadeli kontratın süresinin ise 5 yıldan aşağı olmamak kaydıyla imzalanacağı öğrenildi.

''TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye GP'de zafere uzanarak, kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşan ve Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Mercedes pilotu Lewis Hamilton, muhteşem organizasyonu değerlendirdi.

Kendisi için çok özel bir hafta sonu olduğunu dile getiren 35 yaşındaki yaşayan efsane, "Türkiye gibi yarışların takvimde daha fazla olması lazım. Böyle hafta sonlarından daha çok istiyorum. Nasıl bir pilot olduğumu herkese gösterdim. Yarışı araba değil, ben kazandım!" ifadelerini kullandı.

