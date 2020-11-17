SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye'ye Formula 1 müjdesi: En az 5 yıl!

Türkiye'ye Formula 1 müjdesi: En az 5 yıl!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.11.2020 10:23 | Son Güncelleme

9 yıl sonra ülkemize geri dönen Formula 1'de İstanbul Park'ta kusursuz bir organizasyon yapıldı. Formula 1 yetkilileri, Türkiye'nin gösterdiği çabaya hayran kalırken, yılbaşından önce uzun vadeli kontrat ile ilgili nihai bir açıklama yapılacak

Türkiye'ye Formula 1 müjdesi: En az 5 yıl!

Dünyanın en büyük motorsporu organizasyonu Formula 1, pandemi nedeniyle 2020 yılında yarış yapacak pist bulmakta zorlandı. 15 Ağustos'ta ise İntercity İstanbul Park'ın 9 yıl aradan sonra F1 takvimine eklendiği açıklandı.

İlk etapta bu durumun bir seferliğe mahsus olduğu açıklansa da FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) Türkiye'de yapılan organizasyondan bir hayli memnun kaldı. Şimdi ise Formula 1'in geleceği konusunda merak edilen soru, "Uzun vadeli kontrat yapılacak mı?" oldu.

EN AZ 5 YIL

Edinilen bilgiye göre F1 Yönetimi, yılbaşından önce hükümet ve pist yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirecek. Eğer istenen şartlar sağlanırsa uzun vadeli kontrat çok kısa bir süre içerisinde imzalanacak. Bu arada yapılacak uzun vadeli kontratın süresinin ise 5 yıldan aşağı olmamak kaydıyla imzalanacağı öğrenildi.

''TÜRKİYE'YE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye GP'de zafere uzanarak, kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşan ve Michael Schumacher'in rekorunu egale eden Mercedes pilotu Lewis Hamilton, muhteşem organizasyonu değerlendirdi.

Kendisi için çok özel bir hafta sonu olduğunu dile getiren 35 yaşındaki yaşayan efsane, "Türkiye gibi yarışların takvimde daha fazla olması lazım. Böyle hafta sonlarından daha çok istiyorum. Nasıl bir pilot olduğumu herkese gösterdim. Yarışı araba değil, ben kazandım!" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Koronavirüs nedeniyle ertelendi kritik maç ertelendiKoronavirüs nedeniyle ertelendi kritik maç ertelendi
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
F.Bahçe'den G.Saray'a bir transfer çalımı daha!
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Emre'den Galatasaray'a gönderme!
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk ayrılığı açıkladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
F.Bahçe açıkladı! Yıldız isim pozitif...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Ünlü pilottan İstanbul pistine ağır eleştiri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'un iki maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüs nedeniyle ertelendi kritik maç ertelendi
Emre Sakçı, Uluslar Yüzme Ligi 100 metre kurbağalamada birinci oldu!
Emre Sakçı, 100 metre kurbağalamada yine birinci!
Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi
Hollanda'da Emmen takımının seks oyuncağı reklamı ile sahaya çıkmasına izin verildi
Dövüşçü Paige VanZant, çıplak fotoğraf ve videolarını isteyen hayranlarını üzdü
Çıplak fotoğraf ve videolarını isteyen hayranlarını üzdü...
Lewis Hamilton: Türkiye gibi daha çok yarış olsun!
Lewis Hamilton: Türkiye gibi daha çok yarış olsun!
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.