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''Türkiye'ye özel yeni futbol kuralı'' En az 20 dakika...

03.10.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada aynı kullanılan devre arası 15 dakika olmalı kuralı Türkiye'de sınıfta kaldı. Neredeyse her hafta takımların en az 20 dakika ara yapması sosyal medyada taraftarların dikkatinden kaçmadı. Dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında takımların 21 dakika sonra sahaya çıkması kuralın sorgulanmasına neden oldu.

''Türkiye'ye özel yeni futbol kuralı'' En az 20 dakika...

Maçların devre arasında oyuncuların dinlenmesi ve taktik olarak verilen molanın süresi Türkiye'de daha uzun kullanılıyor. Genel kuralın 15 dakika olmasına rağmen Türkiye'de bu dakikanın çok üstüne çıkılması taraftarları isyan ettirdi.

DERBİDE 21 DAKİKA KULLANILDI

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Dün oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin devre arası tam tamına 21 dakika sürdü. TFF'nin göz yumduğu bu hatanın hemen hemen her maçta gerçekleştiği öğrenildi. UEFA'nın kesin olarak 15 dakika olmasını istediği aranın fazla kullanılması yetkilileri harekete geçirebilir. Türk taraftarlar bu konuyla ilgili "Türkiye'ye özel yeni futbol kuralı" şeklinde yorumlar yaptı.


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