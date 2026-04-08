Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Türkiye’yi besleyen baraj doldu! Atatürk Barajı son 30 yılın zirvesinde

Türkiye genelinde etkili olan yağışların ardından Atatürk Barajı’nda doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) kalbi konumundaki barajda son yılların en yüksek seviyelerinden biri yaşanırken, bu durum hem enerji üretimi hem de tarımsal faaliyetler açısından büyük önem taşıyor.

Gökçen Kökden

Kış aylarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve ilkbaharda görülen sağanaklar, barajı besleyen su kaynaklarını ciddi ölçüde artırdı. Özellikle Uludağ ve çevresindeki kar örtüsünün erimesiyle birlikte su seviyesinde hızlı yükseliş gözlendi.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Erhan Akça, bu yılki yağışların baraj doluluğuna olumlu yansıdığını belirtti. Akça, “Devlet Su İşlerinden aldığımız verilere göre Atatürk Barajı’nda su seviyesi yüzde 90’ın üzerinde. Bu oran, son 20-30 yılın en yüksek doluluk seviyelerinden birine işaret ediyor” dedi.

KIYILARDA KURU ALAN KALMADI

Baraj sahasında yapılan gözlemlerin de bu verileri doğruladığını ifade eden Akça, şu değerlendirmede bulundu:

“Normalde su seviyesi düştüğünde kıyılarda kuru katmanlar oluşur. Ancak şu an bu katman görülmüyor. Su seviyesi bitki örtüsüne kadar ulaşmış durumda. Bu da doluluk oranının ne kadar yüksek olduğunu açıkça gösteriyor.”

HEM ENERJİ HEM DE TARIM İÇİN KRİTİK

Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı, hidroelektrik santraliyle elektrik üretimine katkı sağlarken, başta Adıyaman ve Şanlıurfa olmak üzere geniş bir bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında hayati rol oynuyor.

Akça, “Atatürk Barajı yalnızca enerji üretimi açısından değil, aynı zamanda gıda üretiminin de bel kemiği konumunda. Mevcut doluluk seviyesi bu açıdan oldukça olumlu” ifadelerini kullandı.

Barajdan sulanan alanlarda yılda üç ürün alınabildiğine dikkat çeken Akça, bu durumun sadece Türkiye değil, dünya için de önemli olduğunu vurguladı.

“Bu bölgede yapılan üretim, küresel gıda güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle barajın doluluğu yalnızca yerel değil, uluslararası düzeyde de önem taşıyor” dedi.

SU DİKKATLİ KULLANILMALI

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Akça, yağış rejiminde ciddi dengesizlikler yaşandığını belirterek uyardı:

“Bazı dönemlerde kuraklık, bazı dönemlerde ise aşırı yağış görülebiliyor. Bu nedenle mevcut doluluğa güvenerek suyu kontrolsüz kullanmamak gerekiyor.”

TARIMDA TASARRUF ÇAĞRISI

Tarımda su kullanımının yüksek olduğuna dikkat çeken Akça, şu önerilerde bulundu:

Damlama ve basınçlı sulama sistemleri tercih edilmeli
Vahşi sulamadan uzak durulmalı
Toprak nemi ölçüm cihazlarıyla takip edilmeli

Akça, sensör destekli sulama yöntemleriyle yüzde 60-70’e varan su tasarrufu sağlanabildiğini belirterek, suyun verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Atatürk Barajı’nın sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerji ve tarım politikalarının temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen uzmanlar, mevcut doluluk seviyesinin doğru yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
atatürk barajı baraj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.