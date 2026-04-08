Türkiye’yi besleyen baraj doldu! Atatürk Barajı son 30 yılın zirvesinde

Kış aylarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve ilkbaharda görülen sağanaklar, barajı besleyen su kaynaklarını ciddi ölçüde artırdı. Özellikle Uludağ ve çevresindeki kar örtüsünün erimesiyle birlikte su seviyesinde hızlı yükseliş gözlendi.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Erhan Akça, bu yılki yağışların baraj doluluğuna olumlu yansıdığını belirtti. Akça, “Devlet Su İşlerinden aldığımız verilere göre Atatürk Barajı’nda su seviyesi yüzde 90’ın üzerinde. Bu oran, son 20-30 yılın en yüksek doluluk seviyelerinden birine işaret ediyor” dedi.

KIYILARDA KURU ALAN KALMADI

Baraj sahasında yapılan gözlemlerin de bu verileri doğruladığını ifade eden Akça, şu değerlendirmede bulundu:

“Normalde su seviyesi düştüğünde kıyılarda kuru katmanlar oluşur. Ancak şu an bu katman görülmüyor. Su seviyesi bitki örtüsüne kadar ulaşmış durumda. Bu da doluluk oranının ne kadar yüksek olduğunu açıkça gösteriyor.”

HEM ENERJİ HEM DE TARIM İÇİN KRİTİK

Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı, hidroelektrik santraliyle elektrik üretimine katkı sağlarken, başta Adıyaman ve Şanlıurfa olmak üzere geniş bir bölgedeki tarım arazilerinin sulanmasında hayati rol oynuyor.

Akça, “Atatürk Barajı yalnızca enerji üretimi açısından değil, aynı zamanda gıda üretiminin de bel kemiği konumunda. Mevcut doluluk seviyesi bu açıdan oldukça olumlu” ifadelerini kullandı.

Barajdan sulanan alanlarda yılda üç ürün alınabildiğine dikkat çeken Akça, bu durumun sadece Türkiye değil, dünya için de önemli olduğunu vurguladı.

“Bu bölgede yapılan üretim, küresel gıda güvenliği açısından kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle barajın doluluğu yalnızca yerel değil, uluslararası düzeyde de önem taşıyor” dedi.

SU DİKKATLİ KULLANILMALI

İklim değişikliğinin etkilerine de değinen Akça, yağış rejiminde ciddi dengesizlikler yaşandığını belirterek uyardı:

“Bazı dönemlerde kuraklık, bazı dönemlerde ise aşırı yağış görülebiliyor. Bu nedenle mevcut doluluğa güvenerek suyu kontrolsüz kullanmamak gerekiyor.”

TARIMDA TASARRUF ÇAĞRISI

Tarımda su kullanımının yüksek olduğuna dikkat çeken Akça, şu önerilerde bulundu:

Damlama ve basınçlı sulama sistemleri tercih edilmeli

Vahşi sulamadan uzak durulmalı

Toprak nemi ölçüm cihazlarıyla takip edilmeli

Akça, sensör destekli sulama yöntemleriyle yüzde 60-70’e varan su tasarrufu sağlanabildiğini belirterek, suyun verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Atatürk Barajı’nın sadece bir su kaynağı değil, aynı zamanda Türkiye’nin enerji ve tarım politikalarının temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen uzmanlar, mevcut doluluk seviyesinin doğru yönetilmesi gerektiğini vurguluyor.