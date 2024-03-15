Türkiye'yi sarsan kazada evladını kaybeden Özer Aci, Eylem Tok'a seslendi! 'İtibarınız, paranız batsın!'

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart’ta yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, lüks araçla çarptığı Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olmuştu. Kazanın ardından anne ve oğlu Mısır’a kaçmış oradan da ABD’ye geçmişti.

BABA SAVCILIĞA ÇAĞIRILDI

Türkiye’nin konuştuğu kaza kapsamında yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'un 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifadeye çağırıldı.

Feci kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci da avukatıyla birlikte Tv8 ekranlarında yayınlanan Demet ile Jess'le Gel Konuşalım programına konuk oldu.

EYLEM TOK'A BÖYLE SESLENDİ

Özer Aci canlı yayında yazar Eylem Tok'a seslendi. Acılı baba; 'Oğlumuzun mezarına gitmeye dayanamıyoruz. Yüreği azıcık benimle olan insanların hepsi sizin yüzünüze tükürecek. Er ya da geç bu ortaya çıkacak. İtibarınız batsın. Paranız batsın sizin. Şu an dünyalarınız olsa ne olacak? Yazıklar olsun.' dedi.







