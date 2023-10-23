Türkiye'yi terk eden Tolga Karel ekonomiye merak sardı! "Hükümet harcamaları..."

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuğu bırakıp Amerika'da TIR şoförü olarak hayatına devam eden Tolga Karel, hem Türkiye hem de dünya gündemini yakından takip ediyor.

Seçim döneminde ülkemize dair yorumlarda bulunan Karel şimdilerde ise ekonomiye merak sardı. Amerika'nın ekonomisine dair paylaşımlar yapan Karel, "Hükümet harcamaları korkunç yüksek seviyede bilmiyorum Türkiye'de durum nasıl ama FED Başkanı Powell'ın da dediği gibi bu gidişat hiç iyi değil" dedi.

"KARŞILIKSIZ PARA BASMAYA..."

Uzun süredir Türkiye'ye gelmeyen oyuncu devamında ise "Çünkü bir yandan millet vergilerle enflasyonla fakirleşip kazanımlarını kaybederken diğer yandan hükümetler karşılıksız para basmaya sınırsızca harcamaya devam ediyor" yorumunda bulundu.







