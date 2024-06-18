Türkiye'yi terk etmişti! 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin yıldızı Mete Horozoğlu son halini paylaştı

Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran başarılı oyuncu Mete Horozoğlu son haliyle dikkat çekti.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Mete Horozoğlu, Türkiye'yi terk etmişti. Erdem Baş ile yurt dışında tiyatro yapan Mete Horozoğlu son halini paylaştı.

Mete Horozoğlu'nun son halini görenler "Yaşladık ama karizmadan gitmedi", "Alem yakışıklı görsün" yorumlarında bulundu.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Mete Horozoğlu geçtiğimiz yıllarda, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma” iddiasıyla soruşturmaya maruz kalmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Mete Horozoğlu hakkında, “Terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle, kovuşturmaya yer olmadığına” karar verilmişti.





