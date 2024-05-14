Türkiye'yi terk etmişti... Ünlü rapçi Ezhel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Ezhel ismiyle tanınan Sercan İpekçioğlu, dillere pelesenk olan şarkıları ve sansasyonel yaşantısıyla sıkça adından söz ettiriyor. Uzun bir süredir Almanya Berlin'de yaşayan Ezhel şimdi de yeni imajıyla gündem oldu.

SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sakallarını uzatan ünlü rapçinin son görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bomba gibi olmuş', 'Ne yapsa yakışyor', 'Yine olay' gibi yorumlar yapıldı.

Türkiye'de yaşadığı olaylardan sonra Almanya'ya taşınan Ezhel'le birlikte karesini paylaşan Azerbaycanlı rapçi Alizade bir süre sonra "Evimin erkeği, evimin direği" sözleriyle ortalığı karıştırmıştı. Ünlü isimlerin aşk iddiası uzun süre konuşulmuştu.







