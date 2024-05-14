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  4. Türkiye'yi terk etmişti... Ünlü rapçi Ezhel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Türkiye'yi terk etmişti... Ünlü rapçi Ezhel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.05.2024 13:01
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Yeni nesil rap müziğin öncü isimlerinden Ezhel, şarkılarıyla olduğu kadar sansasyonel yaşantısıyla da adından söz ettiriyor. Bir süredir Almanya'da yaşayan ünlü rapçi, son paylaşımıyla yine herkesi şaşırttı. Ünlü rapçi imaj tazeledi ve son görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı.

Türkiye'yi terk etmişti... Ünlü rapçi Ezhel yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Ezhel ismiyle tanınan Sercan İpekçioğlu, dillere pelesenk olan şarkıları ve sansasyonel yaşantısıyla sıkça adından söz ettiriyor. Uzun bir süredir Almanya Berlin'de yaşayan Ezhel şimdi de yeni imajıyla gündem oldu.

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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Sakallarını uzatan ünlü rapçinin son görüntüsü takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Bomba gibi olmuş', 'Ne yapsa yakışyor', 'Yine olay' gibi yorumlar yapıldı.

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Türkiye'de yaşadığı olaylardan sonra Almanya'ya taşınan Ezhel'le birlikte karesini paylaşan Azerbaycanlı rapçi Alizade bir süre sonra "Evimin erkeği, evimin direği" sözleriyle ortalığı karıştırmıştı. Ünlü isimlerin aşk iddiası uzun süre konuşulmuştu.

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