Türkiye'yi terk etmişti! Uzun saçlarına veda eden Mete Horozoğlu'nun paylaşımına yorum yağdı

Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran ancak Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle hafızalara kazınan Mete Horozoğlu, Türkiye'yi terk etti.

Bir süre oyunculuğu bırakan Horozoğlu, şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri'nde gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Ünlü isim kısa süre önce kendi gibi Türkiye'den giden Erdem Baş ile yurt dışında tiyatro sergiliyor.

SORUŞTURMADAN AKLANMIŞTI

Hakkında 'FETÖ'ye üye olma' iddiasıyla soruşturma açılan ve soruşturmadan hakkında takipsizlik kararı çıkan oyuncu Mete Horozoğlu son olarak uzun saçlarına veda etti. Uzun saçlı haliyle verdiği pozu paylaşan yakışıklı isim bu halini özlediğini söyledi.

"Kestirdiniz bana bukle bukle saçlarımı ya" diyen oyuncuya takipçileri "Kısa saç size yakışıyor", "Kısa yapsan daha iyi", "Her zaman kısa" yorumları yağdı.



