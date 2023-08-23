Türkiye Yunanistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Yunanistan voleybol maçı hangi kanalda?

Türkiye Yunanistan voleybol maçı canlı yayınlandı. Türkiye Yunanistan maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulandı. İşte, Türkiye Yunanistan voleybol maçının yayın saati ve kanalı...
Türkiye Yunanistan voleybol maçı 23 Ağustos 2023 Çarşamba saat 18:00'de başladı ve sona erdi.
Türkiye - Yunanistan voleybol maçı TRT Spor'da canlı olarak ekrana geldi.
TRT SPOR UYDU FREKANS BİLGİLERİ:
Uydu adı: TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096
Frekans: 11.096
POL: H
Sembol: 30000
FEC: 5/6
Uydu adı: TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958
Frekans: 11.958
POL: V
Sembol: 27500
FEC: 5/6