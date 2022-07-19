YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

19.07.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'den Mısır'daki trafik kazasında ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye, Mısır’ın Minye kentinde bugün yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Minye kentinde yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bilgisinin büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

- Mısır'da meydana gelen trafik kazası

Mısır'ın güneyindeki Minye kentinde bir yolcu otobüsünün park halindeki kamyona arkadan çarptığı belirtildi.

Mısır Emniyet Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, kaza sonucu 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 33 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Polonya'da 5 madalya daha kazandıÖzel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Polonya'da 5 madalya daha kazandı
Eski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildiEski Kahramanmaraş TSO Başkanı Balduk toprağa verildi
Sivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybettiSivas'ta traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Dışişleri Bakanlığı Türkiye

Ankara Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:28
Öğle
13:00
İkindi
16:55
Akşam
20:21
Yatsı
22:02
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Korku filmini andıran 33 saniye! Gizemli yaratık mı hırsız mı?

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.