Türkiye'nin 4'üncü çift kol nakillisi Yusuf'un parmaklarında dolaşım başladı

AÜ Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, operasyonun üzerinden geçen 20 günü değerlendirdi. Sorunsuz bir 20 gün geçirdiklerini aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Geçen hafta itibarıyla fizik tedavi sürecine başladık" dedi. Bundan sonraki dönemde Yusuf'u daha yoğun bir fizik tedavi sürecinin beklediğini, her şeyi yiyip içtiğini ve gezdiğini söyleyen Prof. Dr. Özkan, "Yusuf'un psikolojisi gayet sağlam, şu anda sadece ilaç dozlarını ayarlamaya çalışıyoruz. Bu beklenen süreç, onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Fizik tedavi sürecinin biraz daha oturmasını bekliyoruz, muhtemelen Yusuf'u 10- 15 gün içinde evine göndereceğiz" diye konuştu.

'FARKLI BİR METOT UYGULADIK'

Yusuf Oğuz Şimşek'in çift kol naklinin, yapılan 3 çift kol naklinden daha özellikli olduğunu aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Sağlık Bakanlığı bu tür izinleri her merkeze vermiyor. Bunun da amacı o merkezlerde tecrübenin artması. Dördüncü nakli yapmış olmamız nedeniyle bizim tecrübemiz ilkinden daha farklı ve çok daha rafine. O anlamda Yusuf'a biz daha farklı bir nakil ameliyatı yaptık. Ameliyatın farkı neydi diye merak ediliyor. O da şu, kasları biraz daha birbirinden ayırmadan naklettik. Sonuçlarını hep beraber bir yılın sonunda göreceğiz. Sonrasında yapışıklığın daha az olması bekleniyor. Sonucun daha üstün olacağını düşündüğümüz için farklı bir metot uyguladık. Bunun sonucunu da daha sonra yayımlayacağız" dedi.

'HASTAMIZIN PSİKOLOJİSİ ÇOK İYİ'

Yusuf'u kaza yaşandıktan sonra, ilk günden beri takip ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Özkan, şöyle konuştu:

"Yusuf kazadan sonra bize gelmişti. O süreçte de tedavilerini üstlenmiştik, çok yakından tanıdığımız bir hastamız. Bu ameliyata en başından beri çok istekliydi. O anlamda çok mutlu. Bir yılın çabucak geçmesini bekliyor. Psikolojisi gayet sağlam. Her şeyin farkında, iyi bir hasta. Her şey onun için gayet iyi gidiyor. Bir yılın sonunda inşallah hayatını idame ettirebildiğine şahit olacağız. Bir yılın sonunda kimseye bağımlı olmadan hayatını idame ettirecek düzeye geleceğini umuyorum. Sinir iyileşmesi, devamlılığı olan bir süreç. Bir yılın sonunda iyileşmekle beraber her geçen gün daha iyi olacak. 5-6 yılın sonunda bile çok fark ediyor. Fizik tedavi ile kendi hareketlerini yapmasıyla 5-6 yılın sonunda iyi şeyler bekliyoruz, fonksiyon anlamında."