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Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler Hataylı depremzedeleri yalnız bırakmıyor

17.03.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler ilk günden bu yana afetin yaralarını sarmak için gecesini gündüzüne katıyor.

Deprem bölgesinde birçok sivil toplum kuruluşunun (STK) bir araya gelerek oluşturduğu "Afet Platformu" gönüllüleri, Hatay Expo Fuar Alanı'na Türkiye'nin dört bir yanından kamyon ve tırlarla gönderilen yardım malzemelerini tanzim ediyor.

AFAD koordinasyonunda çalışan yaklaşık 200 gönüllü, ihtiyaç listesine göre hazırladıkları yardım paketlerini kırsal ve çadır kentlerde yaşayan depremzedelere ulaştırıyor.

Günlük yaklaşık 15 kamyon ve tırla gelen malzemeleri titizlikle ayrıştırarak yardım kolilerini hazırlayan gönüllüler, her gün en az 300 aileye yardım götürüyor.

Uzmanlar da depremzedelere psikososyal destek sağlıyor.

"Afet Platformu"nun temsilcisi Çorbada Tuzun Olsun Derneği Başkanı Ahmet Türker, AA muhabirine, platformun 20'nin üzerinde sivil toplum kuruluşunun desteğiyle kurulduğunu söyledi.

Türker, tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi Hatay'da da 6 Şubat'tan itibaren çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Burası tamamen gönüllülük esasına göre ilerliyor. Buranın sistemini çok iyi anlamamız lazım. Farklı STK'lerden gelenler var. Onların hepsi tek bir çatı altında 'Afet Platformu' gönüllülüğü altında bir araya geliyorlar." dedi.

Hatay'da depo olarak kullandıkları fuar alanına Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemelerinin ulaştırıldığını anlatan Türker, bir nevi "halcilik" yaptıklarını dile getirdi.

Ürünleri araçlardan indirdikten sonra reyonlara dağıttıklarını, gıda, kıyafet, hijyen, ısınma gibi birçok başlıkta istasyon şeflerinin gözetiminde çalışmaların sürdüğünü aktaran Türker, "Burası düzenli bir gönüllü sirkülasyonuyla dönüyor. Gelen yardımlar tanzim ediliyor, eşyalar dağılıyor. Daha sonra gelen listeye göre reyonlar gezilerek ihtiyaçlar bir arada toplanıyor. Ekiplerimiz sahaya çıkarak bunları dağıtıyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN DESTEK BEKLİYORUZ"

"İhtiyaç Haritası" çalışanı Fatih Arslan da yaklaşık 5 bin metrekarelik fuar alanında koordinasyon sorumlusu olarak görev aldığını söyledi.

Depremzedelerin ihtiyacı olan ürünlerin bu depoda toplandığı bilgisini veren Arslan, şöyle devam etti:

"Buraya günlük 10-15 kamyon ve tır geliyor. Genelde su, hijyen, gıda ve kıyafetler geliyor. Burada çalışanların hepsi gönüllü. Burada 200 kişiye yakın gönüllü var. İlk günden beri buradayız. Afetin ilk günlerinde daha çok tır geliyordu. Zamanla tırlar azalmaya başladı. Ramazan ayına da girmek üzereyiz. Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden destek bekliyoruz."

GÖNÜLLÜLER ORYANTASYONDAN GEÇİP GÖREVE BAŞLIYOR

Toplum Gönüllüleri Vakfı temsilcisi Buse Toraman ise gönüllülük esasına göre çalıştıklarını belirtti.

"Afet Platformu"na yapılan başvuruların ardından gönüllülerin bölgeye ulaştığını dile getiren Toraman, "Buraya geldiklerinde biz onlara oryantasyon veriyoruz. Buradaki sürecin aktarımını yapıyoruz. Çadırlarımızda konaklamak için onları yerleştiriyoruz. Sonrasında ise depodaki istasyonlarda aksiyon alıyorlar." ifadesini kullandı.

World Human Relief ekip koordinatörü psikolog Cansu Taş da hem yardım dağıtımı hem de psikososyal destek konusunda çalışmalar yürüttüklerine değindi.

Depodaki çalışmanın yanında çadır kentlerdeki depremzedelerle birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Taş, "Gece gündüz buradayız. Sürekli tasnif yapıyoruz. Gündüz, depoda ve sahada çalışmalar sürerken geceleri de dışarıdan gelen ürünlerin paketleme işlemleri yapılıyor. O yüzden her bölüme farklı ekipler kuruyoruz." bilgisini paylaştı.

PLATFORMUN PAYDAŞLARI

Sivil toplum kuruluşları ve paydaşların bir araya gelmesiyle kurulan platformda Ahbap Derneği, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Dünya Doktorları Derneği, Gönüllü Hareketi, Hayata Destek Derneği, İhtiyaç Haritası, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Nef Vakfı, Nirengi Derneği, Önemsiyoruz Derneği, Sevgi ve Kardeşlik Vakfı, Temel İhtiyaç Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türk Psikologlar Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı, Unvansız Gönüllüler ve World Human Relief üye olarak bulunuyor.

Platforma, Sabancı Vakfı, Maya Vakfı, Açık Açık, İstanbul Gönüllüleri, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Koruncuk Vakfı, Turkish Philanthropy Funds ve Lokman Hekim Sağlık Vakfı ise destek veriyor.

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