Türkiye'nin ikinci rahim naklinin yapıldığı Havva Erdem taburcu edildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ikinci rahim nakli yapılan 32 yaşındaki Havva Erdem taburcu edildi.

Erdem'in taburcu edilmesi dolayısıyla Akdeniz Üniversitesinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Havva Erdem ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert ve eşi Mustafa Sert ile 15 aylık çocukları "Ömer Özkan" bebek de katıldı.

İlk defa görüntülenen "Ömer Özkan" bebeği kucağına alan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Ben de aslında ilk defa kucağıma alıyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

Prof. Dr. Ömer Özkan, Türkiye Cumhuriyeti halkının çok şanslı olduğunu dile getirerek bir kişinin maddi imkanlarıyla karşılaması neredeyse imkansız olan bu tür ameliyatları Sağlık Bakanlığının üstlendiğini söyledi.

Özkan, bundan sonra yapılacak tüm ameliyatların Bakanlığın vereceği izinlerle mümkün olacağını dile getirdi.

Yaklaşık 15 yıl önce başladıkları serüvende 10 yıl önce dünyanın ilk başarılı rahim naklini gerçekleştirerek literatüre geçtiklerini ifade eden Özkan, 5 bin kadından bir tanesinin doğuştan rahminin olmadığı düşünüldüğünde bu ameliyatın öneminin daha da fazla anlaşılacağını kaydetti.

Rahim nakli ile sadece çocuğun yuvalanacağı, büyüyebileceği organı naklettiklerini dile getiren Özkan, "2011 yılında Derya Sert'e yapılan rahim nakli ile dünyada yeni bir süreç başladı. Bunun meyvesi 9 yıllık gecikme oldu. Dünyada da uygulanmaya başladı. Bu şekilde 20-25 çocuk doğdu. Sadece bize bu nedenle başvuran yüzlerce hasta var. Kayıt tutsak belki de binlerce hasta olacaktı. Avrupa'dan, Amerika'dan üst düzey insanların araya girerek 'Bir görseniz' dediği hastalar var." dedi.

Rahim naklinin mevzuatın oluşmasıyla daha da sık yapılabileceğini vurgulayan Özkan, "Mevzuat ile canlıdan da rahim nakli gerçekleştirilebilir. Böylece yurt dışından da hasta gelebilir. Kısa sürede Havva Hanım'ın çocuk sahibi olmasını umuyoruz. Tecrübeler büyük. Bilime önemli katkılar sağlayacak. Önemli bir bilimsel dergide yayımlanacak." diye konuştu.

Rahim nakli gerçekleştirilen 32 yaşındaki Havva Erdem ise heyecanlı olduklarını söyledi. Ömer Özkan bebeğin dünyaya gelmesiyle daha da umutlandıklarını anlatan Erdem, "11 yıllık evliyim. Eşim hep destek oldu. Sürecin ilerlemesi için sabırsızlanıyoruz. İlk transferde kucağımıza alacağımıza inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya doktorunun ismi verilen 15 aylık oğlu Ömer Özkan ile katılan Derya Sert (33), anneliğin çok başka bir duygu olduğunu belirtti. Bu sürece gelmek için çok uğraştıklarını, emek verdiklerini aktaran Sert, "Hocalarımızla birlikte emeğimizin karşılığını aldık. Çok mutluyuz. Duacıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Nakil ekibinde yer alan rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan da rahim nakli konusunda önemli bir dönemeçte olduklarına dikkati çekti.

Dünyanın ilk rahim naklinin ardından Avrupa'dan Asya'ya, ABD'ye kadar birçok ülkeden gelen ekiplere tecrübelerini aktardıkları bilgisini veren Özkan şöyle konuştu:

"Yaptığımız rahim naklinden sonra dünyada bizim tekniğimiz kullanılarak rahim nakilleri gerçekleşti. Havva Erdem, ilk operasyonun gerçekleşmesiyle birlikte anne olma özlemindeki binlerce kadınla birlikte nakil için bizimle iletişime geçti. Nakli yaptık ve dün taburcu oldu. Her şeyin yolunda olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz. 11 yıl içinde 12'nci kompozit doku naklimizi yaptık. Bu kadar sayıda dünyada yapan başka bir merkez yok. Bu tecrübenin ışığında sevgili Havva Erdem'in Derya Sert'ten daha kısa sürede çocuğunu kucağına almasını bekliyoruz."

İki rahim naklinin de Sağlık Bakanlığının bu konuda bir mevzuatı olmadığı için özel izinle yapıldığının bilgisini veren Özkan, bu alanda Bakanlığın hazırlayacağı mevzuatın beklendiğini kaydetti.

Bakanlıkça hazırlanacak mevzuatla rahim nakillerinin de yaygınlaşmasını beklediklerini ifade eden Özkan, "Böylece bu nakiller de tıpkı böbrek, karaciğer nakilleri gibi gündemde yerini alacak ve birçok kadının annelik duygusunu yaşamasına vesile olacaktır. Beklentimiz öncelikle Havva Erdem'in sağlıkla bebeğini kucağına alması." diye konuştu.

Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu ise 1 yıl içerisinde Havva Erdem için tüp bebek denemelerine başlayacaklarını tahmin ettiklerini belirtti.

Havva Erdem'e Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başında olduğu ekip tarafından 27 Temmuz'da kadavradan alınan rahim nakledilmişti.



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