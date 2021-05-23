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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

23.05.2021 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uygulanan Kovid-19 aşı sayısı 22 Mayıs saat 23.30 itibarıyla 27 milyon 774 bin 372'ye ulaştı - 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 vaka tespit edildi - Kovid-19 tedavisi/karantinası sona eren 14 bin 472 kişiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi - Ağır hasta sayısı 1876 olarak kayıtlara geçti, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 22 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 892 bin 403, ikinci doz aşı sayısı 11 milyon 881 bin 403 oldu. Uygulanan toplam aşı sayısı ise 27 milyon 774 bin 372 olarak hesaplandı.

İstanbul'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 681 bin 315, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 884 bin 789, toplam 4 milyon 566 bin 104, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 305 bin 849, ikinci doz aşı sayısı 998 bin 83, toplam 2 milyon 303 bin 932, İzmir'de birinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 161, ikinci doz aşı sayısı 824 bin 31, toplam 1 milyon 886 bin 192 doz olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Sağlık Bakanı Koca: "9 bin vaka sayısının altına indik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Koca, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı aşı anlaşmalarına ilişkin paylaşımında da "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.

Yeterli aşıya erişim için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin."

- Başkentte denetimler sürdü

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerin tespiti için denetimleri sürdürdü.

Kentin özellikle işlek yerlerinde denetim noktaları oluşturan polisler, dışardaki vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarını kontrol ediyor.

- "Favipiravir" 12-15 yaşındaki çocukların tedavisinde de kullanılacak

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 tedavisinde "favipiravir" ilacının 12-15 yaşındaki çocuklarda da kullanımı önerildi.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi" konulu bölümünde güncelleme yapıldı.

Buna göre, çocuk hastalarda hidroksiklorokin ve lopinavir/ritonavir kullanımı kaldırıldı. Ayrıca, 12-15 yaşındaki çocuklar için favipiravir ilacı kullanımı önerildi. İlaç önceden 15 yaş üstü çocuklarda kullanılabiliyordu.

- İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı

İstanbul'da hava kirliliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde yıllık bazda yüzde 22 azaldı.

Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınmasıyla vatandaşlar 17 günlük süreçte vakitlerinin büyük kısmını evde geçirdi. Kentte trafiğin de azalması hava kalitesinin iyileşmesini sağladı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği bilgilere göre, İstanbul'da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı tam kapanma döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı.

Hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 80 ile Sarıyer yer aldı. Bunu yüzde 62 ile Beşiktaş, yüzde 59 ile Aksaray, yüzde 36 ile Yenibosna ve yüzde 34 ile Esenler izledi.

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