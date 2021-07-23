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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

23.07.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 65 milyon 174 bin 925'e ulaştı - Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 65 milyon 174 bin 925'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 23.00 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 291 bin 878, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 152 bin 717 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e yükseldi.

İstanbul'da 12 milyon 14 bin 718, Ankara'da 5 milyon 275 bin 499, İzmir'de ise 4 milyon 398 bin 2 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak kayıtlara geçti.

- "Aşınızı olun"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler, milletçe hepimizin emeğidir." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan aşı kampanyasında 65 milyon dozun geçildiğini belirten Koca, "Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım." çağrısında bulundu.

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