TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İLİM HAZİNELERİ - Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakcı

İmam hatip okulunun 3'üncü senesinde okuldan ayrılıp Vefa Lisesini bitirdim. Liseyi bitirince İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydoldum. Bu sırada imam hatip okulu için hariçten fark derslerden imtihana girdim. İmam hatipten aldığım diplomayla İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne girdim. Yüksek İslam Enstitüsüne, imam hatip okuluna birlikte başladığımız talebelerden bir yıl önce ve enstitünün açılışının 3'üncü senesi başladım. Enstitü binası o zaman Kabataş'ın üstündeki bir ilkokuldu. Onun bir katı yatılı öğrenciler için yurt, bir katı da sınıftı. Zaten 3 sınıf vardı. Biz 3'üncü sınıftaydık. Tabii İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde merhum Celalettin Ökten, Mahir İz, Ömer Nasuhi Efendi (Bilmen), Nihat Sami Banarlı, Ahmet Davudoğlu , Kamil Su gibi güçlü, Türkiye'nin kaliteli üst kademe hocalarının talebesi olduk. Ben her gün hem Yüksek İslam Enstitüsü hem de hukuk fakültesindeki derslere giderdim.

Terzi Ahmed Efendi ilmi yönümü açtı. Ondan sonra 1955'te vaizlik imtihanına girip kazandığımda Adapazarı'ndan büyük bir müftü geldi, tebrik etti. Camilerde vaaz etmeye başladım. O zaman Adapazarı Uzun Çarşı'da Orta Cami vardı. Orta Cami'de aslen İzmitli olan Cevdet Şimşek isimli bir hoca vardı. İkindi namazlarından sonra eline bir kitap alıyor, örneğin Ahmed İbn-i Hanbel'in Müsned'ini veya Mısır'dan getirdiği Münziri'nin et-Terğib ve't Terhib kitabını açıp okuyor, motor gibi. Camide ikindi namazından sonra yapılan bu sohbeti, terzi, manifaturacı ve diğer tüccarların, esnafın epeyce bir kısmı, 20-30 kişi ve ben de dinliyorum. Hocayı dinleyen tek genç benim. Cevdet Şimşek Hoca'nın Orta Cami'de yaptığı sohbette duyduklarımdan ilmi hayatım boyunca istifade ettim. Amerika'da fetva soranlar oldu, Cevdet Şimşek Hoca'nın anlattıklarını hatırladım, oradan cevap verdim. Terzi Ahmed Efendi ve Cevdet Hoca, her şeyimi özellikle onlara borçluyum. Bu hocalar sadece Allah rızası için çalışıyorlardı. Beni gördükleri zaman umutlanıyorlardı. Hoca sohbette ayetin yarısını söyler gibi oluyordu, tabii yaşlı adam ayetin diğer yarısını hatırlayamayınca ayetin devamını ben okurdum. Cevdet Şimşek Hoca, benim ayetin diğer yarısını okuduğumu görünce, 'Sohbete katılan terzi, kumaşçı olan tüccarların hepsinin çocuğu var, hafız değiller ama ayetin devamını getiren bu çocuk nereden çıktı!' diye şaşırıyordu. Cevdet Şimşek Hoca kendi çocuklarından daha ileri tuttu beni."

Ahmet Davudoğlu Hoca, Süleyman Efendi'nin (Süleyman Hilmi Tunahan) hemşehrisidir. Davudoğlu kendi hatıratında anlatıyor, Mısır'dan geldiği zaman kendi memleketine gitmiş, orada idama mahkum edilmiş, işkence görmüş, zor kaçmış Türkiye'ye gelmiş. Süleyman Hilmi Efendi, Adapazarı'na geldi 2-3 defa, ben elini öptüm, bana dedi ki 'Sen ne yapıyorsun?' Arapça eğitimi gördüğümü söyledim. Süleyman Efendi, 'Emsile kitabında her kelimenin altında Osmanlıca manası var. Osmanlıca'ya alışman için o manayı izah sadedinde onları bir deftere yazıver.' dedi. Tamamını yazdım. Vefa Lisesinde geometri, cebir ve fizik hocası 'Sıfırcı Hayrettin' unvanlı bir hocamız vardı, beni severdi. Hayrettin Hoca derste bir şeyi anlatırken ben hocanın anlattıklarını defterime hızlıca Osmanlıca olarak yazardım. Osmanlıca'yı çabuk yazardım. Latin harfleriyle hızlı yazmak zor. Osmanlıca ile Arapça ve Latin harflerini karşılaştırdığınız zaman Osmanlıca çok az yer işgal ediyor. Latince ve Arapça, Fenike alfabesinden geliyor.

YUSUF ZİYA KAVAKCI: "Dünyanın, özellikle Amerika'nın; Osmanlı / Türk ve İslam ilim irfanına ihtiyacı var. İslam dünyası, Amerika'nın İslamlaşmasına katkıda bulunmuyor. Şimdi ABD'de Cemaat-i Tebliğ ve Güney Afrika'dan irşat grupları var ama onlarla olmaz. Osmanlı'nın cami, medrese ve tekke gibi sosyal yapıları iyi tahlil edilerek ABD'de eğitim ve tebliğ çalışmalarının yapılması gerekir. Amerika'daki insanlar yumuşak Hıristiyan'dır, onlara Protestan denir. Protestanlar, Katoliklerin din zulmünden kaçmak için yerini, yurdunu bırakıp Amerika'ya kendilerini atmışlar. Kilise'deki ritüeller seremonyal bir şeydir. İnsanlar hafta içinde çalışıyor, hafta sonu da sosyalleşmek amacıyla ailesiyle kiliseye gidiyor. Çocuklar oynuyor, dul kadınlar ayrı bir alanda toplanıyor. Kilise orada bir ihtiyaç, bir sosyal buluşma yeri. Din değil, Hristiyanlığın ahkamı yok. Amerika'nın muhtaç olduğu bir tek şey var, o da İslam. Amerika'da her ay 35 dinin temsilcisiyle bir araya gelirdik. Tek Müslüman bendim. Beni severlerdi, kendi aralarında kavga ederlerdi ama ben güzelce anlatırdım.

Erzurum'dan ayrıldım, Ankara'ya geldiğimde baroya kaydoldum. Libya'ya ve başka İslam ülkelerine şirketlerin hukuki işlerini çözmek için gittim. Kızlarımdan Merve Kavakcı tıp fakültesi 2'nci sınıftayken başörtüsü nedeniyle okula alınmıyor. Merve ve diğer kızlarımın başörtüsüyle okuyabileceği okul aradım. Önce, El-Ezher Üniversitesinin rektörü, rektör yardımcısı ve dekanıyla görüştüm. Kızlarımı okumaları için El-Ezher'e gönderecektim, vazgeçtim. Pakistan'da bir üniversite var, oraya göndermek için para yoktu. Daha sonra Amerika'dan bir mektup geldi. Mektupta, 'Biz sizin isminizi duyduk. Amerika'ya bize konferans vermek üzere gelir misiniz?' diyor. O dönem Devlet Planlama Teşkilatında çalışıyordum. ABD'ye gitmek için 15 gün izin aldım. Uzun sözün kısası kızlarıma başörtülü okuyacağı bir okul arıyorum. Amerika'ya Dallas'a konferansa gittim. Dallas'ta bir tek İslam merkezi var, başka hiçbir şey yok. Bir tek helal et satan bakkal var, kimse yok. Konferans bittikten sonraki gün Amerika'dan ayrılacağım, bana dediler ki, 'Yusuf Bey, biz size söylemedik. Devamlı buraya gelmeni isteriz.' Beni oraya davet eden kurumun adı Kuzey Teksas İslam Derneği idi. Bu kuruluşun daveti üzerine ABD'ye gittim. Kızlarımızı oraya götürüp kolejde (üniversitede) okuttum. Kimse 'başörtülü okuyamazsın' demedi. Kızlarım orada bırakıp Türkiye'ye dönerek Necmettin (Erbakan) Bey'in yanında, kendisine destek olmak için politikaya girmeyi düşünüyordum. Kuzey Teksas İslam Derneğinin daveti üzerine, ABD'de onların camisinde imam olarak göreve başladım. Hayatımın en verimli devresini orada yaşadım.

YUSUF ZİYA KAVAKCI: "Baş başa değil ama bir görüşme var. Evvela benim bu tartışmalardan haberim yok. Papa 16. Benedictus ABD'ye geldiğinde bir toplantıda görüştük. Islamic Circle of North America (ICNA) Amerika'nın en büyük kuruluşu. Ben oranın 10 sene azasıydım. Amerika ve Kanada Müslümanlarınca seçilmiş 12 kişi var. 12 kişi arasında tıp ve sosyal bilimler gibi branşların başkanları var. Bu 12 kişi içinde ben de varım. Bu kuruluşta 2 kez başkan seçiliyorsun. Ben 2 kez başkan seçildim, ara verildi, 3'üncüsünde ben kendimi aday göstermedim. Başkaları beni aday gösterdi, beni tanımadan Müslümanlar seçtiler. ICNA çok sakin, kavgacı olmayan bir teşkilattır. Amerika'da Fıkıh Konseyi'nin azasıydım. 'İsmimi silin.' dedim istemediler, Türkiye'ye gelince zorla sildirdim. O toplantıya davet edildik. Merve de vardı. O toplantıda belki 150 kişi vardı. Yani Amerika'daki ayrı ayrı dinlerden temsilciler vardı. Ben Benedictus'a özel bir şey göstermedim. Toplantı Katolik Kolombiya Üniversitesinin bahçesinde yapıldı. Benedictus toplantıya arabayla geldi, koltuk gibi bir sandalyede oturdu. Bize genel şeyler söyledi. Benedictus'a kalabalıkla yanımızdan geçerken 'Merhaba.' demiş olabiliriz. Benedictus ile özel bir görüşmemiz olmadı. Benedictus toplantıya katılan herkese kutu içinde üstünde kendi resmi olan arma veya madalyon gibi bir şey verdi.

İslam dünyasında bir stratejik düşünme kabiliyeti olmalı. Bu kapsamda uzun bir yatırım, 100-150 senelik bir program stratejisi kurulacaksa Amerika'da İslam'ı yayma stratejisi başlatılmalı. Avrupa'da İslam yayılması daha zordur, orası kin dolu. Avrupa'ya Kuzey Afrika'dan işçiler, az okumuş kimseler gidiyor. Türkiye'den Almanya'ya gitmiş işçi. Avrupa, Osmanlı dolayısıyla da Müslümanlara kin besliyor. Amerika'da Müslümanlara karşı en azından bu seviyede kin yok. Amerika nisbeten yumuşak yani İslam'a müheyya. Amerika'da camiler açacaksın, güzel imam yetiştireceksin. Güney Amerika'dan da İspanyolca konuşan talebeler alacaksın, yetiştirip oraya göndereceksin, destekleyeceksin. 100 senelik bir stratejiden bahsediyorum. 'Strategy of Islamization of USA (ABD'yi İslamlaştırma Stratejisi)' şeklinde bir programın varsa gel beraber yapalım."

YUSUF ZİYA KAVAKCI: "Her köyde her mahallede aksiyoner, aktivist, dinamik, canlı bir imam olsun istiyorum. Her kapıya gidecek, herkesin adını bilecek, dertleri varsa çözmeye çalışacak. İslam denen mübarek din, bir temsilci ister. Bu temsilci aksiyoner, ciddi, dinamik, efendi, çok bilgili olması lazım. Ama beyne ve kalbe de nüfuz eden biri olmalı. O mahallenin bütün insanlarını ziyaret edecek. İhtilafların çözümünün nasıl olacağını iyi bilecek."

- "FETÖ'cüler yurt dışında Türkiye aleyhinde hareket ediyorlar"

SORU: "15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemize ve milletimize yönelik hain niyetleri tamamıyla ortaya çıkan FETÖ'ye bakışınız nedir? Bu örgütün toplumumuza ve inanç dünyamıza verdiği zararlar nelerdir?"

YUSUF ZİYA KAVAKCI: "Fetullah Gülen'i bir defa gördüm. Eğitim, öğretim çalışmalarıyla başladı, sonradan meğer dal budak salmışlar. Orduya girmişler, generaller emekli olmuş, yerlerine seçilmişler, kendi adamlarını yükseltmişler. Hakimlerin, savcıların, polislerin listeleri önceden hazırlanmış. Bunlardan hiçbirinden benim haberim yoktu, şaştım kaldım. Hele 15 Temmuz darbe girişimi ne iştir? Uçaklar uçup Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Özel Harekat Başkanlığını, Meclis'i bombalıyor. Bu nasıl olur yahu? Ben bu işe şaştım kaldım. Hayretler ettim. FETÖ hakkında önemli belgeler yayımlandı. Gülen 15 yaşındayken CHP'den birtakım adamlarla irtibata geçmiş. Eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'in cenaze namazını kıldırıyor, Ecevit ile tanışıyor. Mason locasına bağlı olduğuna dair belgeler yer alıyor. Ben sadece onu ateşli konuşan, ilkokul mezunu bir vaiz, talebelerle ilgilenen biri olarak biliyordum. Gaybubet evleri, diğer çalışmalar… Dünya istihbarat örgütleri, büyük güçler, FETÖ'yü evirmişler çevirmişler, eskiden beri böyle bir örgütü hazırlamışlar."