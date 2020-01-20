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  4. "Türkiye'yi Değiştiren Felaketler", 26 Ocak'ta başlıyor

"Türkiye'yi Değiştiren Felaketler", 26 Ocak'ta başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

"Türkiye'yi Değiştiren Felaketler", 26 Ocak'ta başlıyor

İSTANBUL (AA) - "TRT Belgesel" için hazırlanan ve Türk toplumunu derinden etkileyen olayların işlendiği "Türkiye'yi Değiştiren Felaketler", 26 Ocak'ta ekrana gelecek.

Yapımcılığını Ahmet Edebali, yönetmenliğini Hakan Kerim Karademir'in yaptığı belgeselin ilk bölümünde, 1953'te Çanakkale Boğazı'nda bir İsveç şilebiyle çarpışan ve batan Dumlupınar Denizaltısı'nın hazin öyküsü ele alınacak. Denizin 85 metre altında, "Vatan sağ olsun" diyerek 81 askerin şehit olduğu felakette, kazaya neden olan hatalar zinciri, kurtarma çalışmalarında yaşananlar ve facianın sırlarının yanı sıra trajedinin yansımaları sunulacak.

Hakan Kerim Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselin maliyetinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Prodüksiyonu zor olmasına rağmen Dumlupınar Faciası hem bu çapta bir belgesel hem de sinema filmi olarak çok geç kalınmış bir proje. Kazadan saatler sonra 81 şehidimizin denizaltı içinde bulundukları durumu, o son noktada 'Vatan sağ olsun.' diyerek karşılamalarından çok etkilendim. Daha senaryo aşamasında o satırları okurken göz yaşlarıma hakim olamadım. Deniz Kuvvetlerimizin yaşadığı bu büyük trajedi, eğer ABD'de yaşanmış olsa onlarca defa filmini yapmışlardı." dedi.

Yapım saat 21.30’da TRT Belgesel'de izlenebilecek.

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belgesel, Dumlupınar, TRT, TRT Belgesel,

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