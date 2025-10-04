Türkler akın ediyordu, o belde sular altında kaldı!

Bulgaristan’ın Burgaz iline bağlı Elenite sahil beldesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle belde sular altında kaldı. En az üç kişi hayatını kaybettiği felakette yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bulgar yetkililer, Karadeniz kıyısındaki birçok kasabada olağanüstü hal ilan ettiklerini açıkladı. Araçlar ve karavanlar denize sürüklendi, evler, oteller ve kamp alanları sular altında kaldı.

2 KURTARMA GÖREVLİSİ VEFAT ETTİ

İçişleri Bakanı Daniel Mitov, felakette üç kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Mitov, kurbanlardan birinin sel sırasında bodrum katındaki evinde su baskını nedeniyle hayatını kaybettiğini, diğer ikisinin de kurtarma görevlileri olduğunu söyledi.