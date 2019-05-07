Türkmen mezarlığında 6 asırlık Hıdırellez geleneği

Türkmenler, yaşamını yitiren yakınlarının hayattayken sevdiği yiyecekleri hem mezarlara bırakıyor hem de ziyaretçilere ikram ediyor.

Genellikle canlı renkli yöresel kıyafetleri giyen Türkmen kadınları, mezarlıktaki ziyaretçilere çerez, şeker dağıtıp kabirlere gül bırakıyor.

Tahtakuşlar Mahallesi'nde bulunan Alibey Kudar Etnografya Galerisi'nin müdürü Mustafa Selim Kudar, binlerce yıl öncesinden gelen bu kültürü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Kudar, "Burası Tahtakuşlar Mezarlığı ancak biz aslında buraya 'mezarlık' demiyoruz. Atalarımızın buluşma kapısı olarak görürüz. Öbür dünyaya göç eden büyüklerimizin anısına kurban kesip burada buluşuyoruz." dedi.

Hıdırellez etkinliklerinin her yöreye göre değişiklik gösterebildiğini anlatan Kudar, şunları kaydetti:

"Suya girme, güle dilek bağlama gibi inanışlar var. Bizde ise kurban kesilmesinden sonra kapılarımız süslenir. Gelenlere kahve ikramıyla başlarız. Çerezlerimizi dağıtırız. Sonra da toplanılır, atalarımızın anısına, ruhuna kesilen kurbanlardan yapılan yemekler yenir. Bu kültürü aynen devam ettirmeye çalışıyoruz."