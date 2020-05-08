TURKSPORU dergisinin yedinci sayısı Dergilik’te

Turkcell’in TURKSPORU projesinin önemli adımlarından biri olan TURKSPORU dergisinin yedinci sayısı yayımlandı. Dergilik uygulamasının özgün yayınları arasında yer alan ve ücretsiz olarak okunabilen dergi, ilk altı sayısında 1 milyon 540 bini aşkın okuyucuya ulaşmıştı. TURKSPORU dergisi, yedinci sayısında da spora dair tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini ve röportajları sporseverlerle buluşturuyor.

TURKSPORU dergisinin yeni sayısı, Türk sporunun önemli yıldızlarının bilinmeyen yönlerini aydınlatmayı sürdürüyor. Dünya şampiyonu güreşçimiz Cenk İldem, dünya ikincisi paralimpik kayakçımız Ayşe Kader Yavuz ve Türkiye’nin olimpiyat kotası alan en genç sporcusu Nazlı Savranbaşı’nın röportajlarının bulunduğu yedinci sayıda ayrıca evde yapılabilecek egzersiz önerileri de yer alıyor.

Altın Kitap’a giren Masal Oran da yeni sayıda

Dünya şampiyonu paralimpik okçumuz Yiğit Caner Aydın’ın ilham verici köşe yazılarına devam ettiği TURKSPORU dergisinin yeni sayısının öne çıkan diğer konuları arasında Uluslararası Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 60 madalya kazanarak bayrağımızı defalarca göndere çektiren milli yüzücülerimiz de yer alıyor. 16’sı altın, toplam 37 madalya ile Avrupa Başkanlık Kupası’nda Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan milli tekvandocularımızın hikayelerinin yanı sıra “Altın Kitap”a adını yazdıran ilk Türk kızı Masal Oran ve onlarca spor dalına dair ilgi çekici içerikler de okuyucuların beğenisine sunuluyor.