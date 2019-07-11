Türkücü Murat Kurşun'a MS teşhisi konuldu

Ünlü türkücü Murat Kurşun'a Serdar Ortaç'ın yıllardır mücadele ettiği MS teşhisi konuldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuşan Murat Kurşun'un "2 yaşındaki çocuğumla oynayamıyorum, koşamıyorum" sözleri ise herkesi duygulandırdı.

"SOL GÖZ KAPAĞIM DÜŞTÜ"

Hastalığından bahsederken duygusal anlar yaşayan Murat Kurşun, şunları söyledi:

"İyiyim şükürler olsun toparlıyorum. Geçen Amerika'ya gitmiştim hem programım hem de tedavim vardı. Toparlamaya çalışıyorum. İlk başta sol göz kapağım düştü. Biz beklemiyorduk tabi. Sonra birkaç doktora gittik kimse bulamadı hep yanlış teşhisler konuldu.

"ÇOCUĞUMLA OYNAYAMIYORUM"

Sonunda bir teşhis konuldu. Yıllarca yorgunluk ve ayakta kalmaktan olmuş. 3-4 aydır sahneye yine çıkıyorum ama dikkat etmem gerekiyor. Bir şekilde bizim hep dinlenmemiz gerekiyor. Eskiden haftanın 5-6 günü sahne yapıyordum şu an 2 güne düşürdüm. Toparlayıp sağlığıma kavuşana kadar çok sahne yapmayacağım. Teşhis konulduğunda çok üzüldüm. İki yaşında bir çocuğunuz var ama oynayamıyorsunuz, koşamıyorsunuz üzülüyorum yani.