Turunç tatlısı ile Gaziantep baklavasına meydan okuyorlar

İlçeye bağlı Acarmantaş mahallesinde yaşayan Habibe Pazarcı, turunç hasadı ile ekşi turunçları tatlıya dönüştürüyor. Portakal anacı olarak bilinen turunçların tarlada zayi olmaması için tatlı yaptıklarını söyleyen Hacer Pazarcı her yıl 2 ton turunçtan turunç reçeli (tatlısı) yaptıklarını, hediyelik olarak yoğun talep gördüğünü kaydetti. Turunç tatlısı lezzetli tadıyla Antep'in baklavasına bile rakip olarak görülüyor.

Habibe Pazarcı, turunçların heba olmaması için kabuğundan reçel, içinden ekşi yaptıklarını belirterek, "7 gün boyunca suda tatlandırıyoruz. Ardından kıvırıp halkalara getiriyoruz. Kazanlarda 5-6 saat boyunca kaynatıyoruz. Kozanımızda artık herkes turuncu zayi etmiyor reçele dönüştürüyoruz” dedi.

Pazarcı, turunçtan ekşi de yaptıklarını ifade ederek, "Nar ekşisi gibi turunç ekşisi kullanıyoruz. Bilhassa tansiyon hastalarına iyi geliyor. Antep’in baklavası 2-3 günde bozulur bunu reçel yapıp kavanozlara koyunca bir sene saklanıyor. Yılda 2 ton yapıyoruz. Şu an yaptıklarımı yaz için ayırıyorum. Gurbetçiler turunç reçeli ve ekşisini hediyelik olarak alıyorlar" diye konuştu.

Bölgede kadınlara büyük bir ek gelir olduğunu kaydeden Pazarcı, “Kadınlarımız boş durmasın bu işi yapsın. Ben iki ton satsam 30 bin lira kazanıyorum” dedi.

