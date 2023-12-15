TUS EK TECİH İŞLEMLERİ 2023 AİS.OSMY.GOV.TR: ÖSYM ile TUS 2. dönem ek tercihler nasıl yapılır? Son gün 21 Aralık!

TUS/2 ek tercih işlemleri ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TUS ek tercih işlemleri ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre; TUS ek tercih süreci 21 Aralık 2023 tarihinde sona erecek.

TUS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

TUS ek tercih işlemleri 15 Aralık 2023 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla başladı.

Adaylar, ÖSYM'nin 'Aday İşlemleri Sistemi' ekranına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercih yapabilecekler.

TUS/2 EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TUS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 21 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.





