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TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: TUS 2022 yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı

04.11.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. TUS tercihleri 2022 yılında 19 Ekim ve 25 Ekim tarihleri aralığında alınmıştı. Adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Peki, TUS tercih sonuçları nereden sorgulanır?

TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: TUS 2022 yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı

TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. TUS tercihleri ekim ayında alındı. Adaylar işlemlerini yayımlanan tercih kılavuzuna göre gerçekleştirdiler. TUS tercih sonuçları 4 Kasım itibari ile erişime açıldı. İşte TUS tercih sonuçları sorgulama ekranı

TUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

19 – 25 Ekim 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2022 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 04 Kasım 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
TUS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

Bu ilan tarihinden bir iş günü sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 10 iş günü içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur.
Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ve Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait yerleştirme sonuç bilgilerini, ÖSYM’den edinecekleri şifreleri ile internet üzerinden fss yoluyla almaları sağlanacaktır.
DİKKAT ! Birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir. Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı Eğitim
ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar ilan edilecek belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumundaki programa seçilen adaylar ise Adli Tıp Kurumu Başkanlığına, ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.

tus-taban-puanları

Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.
Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleştirilen adaylar; ÖSYM'nin ilanını takip eden 10 iş günü içerisinde, internet aracılığıyla ilan edilen belge ve formları Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800, adresine APS veya özel kargo ile gönderebilirler. APS veya özel kargo ile gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması hâlinde sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait değildir. Adaylar belgelerin teslim edilmesi ile ilgili detaylara, dilekçe örneğine, açıklamalara "https://yhgm.saglik.gov.tr " internet sayfasından ulaşılabilecektir.

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